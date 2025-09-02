Mauro Icardi y la China Suárez mostraron cómo es la lujosa vivienda que comparten en Turquía

La vuelta de Mauro Icardi al Galatasaray Spor Kulübü, equipo del que se ausentó durante varios meses por una grave lesión, trajo consigo un nuevo ciclo para él y María Eugenia ‘la China’ Suárez: la convivencia. A un mes de haberse instalado juntos en Estambul, el futbolista compartió imágenes de la lujosa vivienda a la que se acaban de mudar.

La China Suárez y Mauro Icardi viven juntos en Turquía (Foto: Instagram @mauroicardi)

A través de su cuenta de Instagram, en la cual acumula 14 millones de seguidores, el deportista publicó este martes la fachada de la mansión de ensueño. “Hogar, dulce hogar”, escribió sobre la storie en la que subió dos fotografías con las que dejó ver la casa de dos pisos, de color claro y con varias ventanas iluminadas que muestran parte del interior.

"Hogar, dulce hogar", el posteo que compartió Icardi en redes sobre su nuevo hogar (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

Mientras que afuera, un enorme jardín con mucha vegetación rodea la pileta rectangular, que también está iluminada. Se pueden ver reposeras y sombrillas a un lado. Todo el espacio está iluminado con luces cálidas, lo que crea una atmósfera íntima. La foto se tomó de noche, bajo un cielo despejado en el que se aprecia la luna.

Antes de que dieran a conocer la vivienda, Karina Iavícoli había brindado información al respecto en Intrusos (América TV). “Tenemos en exclusiva dónde van a vivir porque entre hoy y mañana están haciendo la mudanza a esta súper mansión. Ya habíamos adelantado que es muy cerca del Bósforo. El barrio se llama Beşiktaş. Es un lugar increíble. Tiene toda la mezcla de la parte europea de Turquía con toda la modernidad. Hay bares, teatros y galerías. Es espectacular”, señaló.

Karina Iavícoli brindó detalles de los planes de la China Suárez en Turquía junto a Mauro Icardi

“Eugenia está comprando los muebles. Me contó gente muy cercana, que estos son los pasos que ellos van dando, porque es una casa que la van a poner como nueva, con todas las comodidades y es un lugar realmente hermoso donde le va a permitir también a ella moverse sola si quiere”, agregó la panelista.

Además de acompañar al futbolista, la ex Casi Ángeles se adaptó con facilidad al país de Medio Oriente. Según contaron en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Eugenia recibió varias ofertas laborales en Turquía y actualmente evalúa cuál aceptar. Según su círculo íntimo, la prioridad de la pareja es encontrar un equilibrio entre sus agendas laborales y los compromisos deportivos de Icardi, que pasa mucho tiempo lejos del hogar por sus actividades en el Galatasaray. Así, los dos buscan construir rutinas paralelas para continuar su crecimiento tanto en el ámbito personal como profesional.

Aquella relación parece marchar sobre ruedas, tanto así que en las últimas horas, la artista compartió cómo es el vínculo entre su pareja y sus hijos. A través de un reel en que se muestran diferentes situaciones de su vida cotidiana, le mostró a sus más de siete millones de seguidores en Instagram la gran relación que lograron construir. Las escenas muestran la intimidad de Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- y, de Magnolia y Amancio -ambos hijos que tuvo con Benjamín Vicuña-.

El tierno video que publicó la China Suárez de su novio y sus hijos

Pero, las imágenes que más llamaron la atención fueron en las que se ve a su hijo menor con Icardi. En la primera escena que aparecen juntos, se ve que el pequeño lo abraza; en la segunda, que está a upa de Mauro y le toca los tatuajes del cuello; y, en la última, ambos se divierten en la pileta, el futbolista lo alza y lo revolea en el aire para que el pequeño caiga en el agua.