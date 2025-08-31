La China Suárez mostró cómo vivió la intimidad del partido de Galatasaray y la especial dedicatoria de Mauro Icardi

María Eugenia “La China” Suárez vivió un momento de felicidad este fin de semana luego del triunfo de 3-1 del Galatasaray frente al Rizespor. Desde la tribuna, la actriz alentó a Mauro Icardi junto a sus tres hijos: Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña. Además, mediante sus redes sociales se pudo ver la euforia con que vitoreó al club de Estambul y la intimidad de cómo llegó a la cancha para el evento.

La China Suárez fue a alentar a Icardi a la cancha con sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Desde su cuenta de Instagram, Suárez posteó un carrusel de fotografías que resumieron el momento de alegría. Con la camiseta del Galatasaray puesta -al igual que sus hijos-, posó desde el palco VIP. Allí enseñó la comida que consumieron y algunos momentos desde la tribuna. Una de las imágenes más tiernas fue la de Amancio con la bandera del club y el campo de juego de fondo.

El aliento de Amancio Vicuña con la bandera del Galatasaray (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

A este posteo, la China Suárez le sumó como texto emoticonos de estrellas. A poco de publicarlo, sus seguidores no tardaron en manifestarse en la sección de comentarios, algunos de los mensajes que destacaron, fueron: “Reina absoluta”; “Reina del Galatasaray”; “Tu belleza China, de alto impacto”; “Perfecta”, “Todos hermosos” y “Ay Amancio me destruye”.

El posteo de la China Suárez y la reacción de sus seguidores (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En tanto, desde las historias de Instagram, Icardi aprovechó para replicar todas las fotos y mensajes de cariño que recibió de parte de la hinchada, en especial por el gol que metió. Allí reposteó un video donde se puede ver a Suárez feliz y a los saltos, a pleno cántico por el club donde se desempeña el rosarino como delantero. Luego, subió una imagen del rostro de ella en primer plano y agregó un emoticono de corazón.

Mauro Icardi jugó con un par de botines con el apodo de María Eugenia Suárez (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Por último, evidenció los botines que utilizó para este partido, los cuales llevaron el apodo de María Eugenia Suárez impreso cerca del tobillo, como acto de profundo amor. Cabe remarcar que por este detalle, en especial, surgió una polémica en el pasado, cuando el futbolista arribó después de su lesión a Estambul y presentó el calzado que comenzaría a usar, con los nombres de los hijos de la China también puestos allí. Algo que le valió de críticas por parte de Wanda Nara.