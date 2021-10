Mavys Álvarez le pidió al juez Daniel Rafecas que tenga en cuenta su testimonio en la causa contra el exentorno de Diego Maradona

Mavys Álvarez, la mujer cubana que fue novia de Diego Maradona cuando tenía 16 años, grabó en las últimas horas un video dirigido al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo, quienes están a cargo de la denuncia contra el exentorno del astro futbolístico por el delito de trata de personas. A lo largo del material, difundido por el periodista de Miami Mario Pentón, expresó preocupación por el avance de la causa y pidió que su testimonio sea tenido en cuenta previo a la toma de cualquier decisión.

“Estoy haciendo este video porque he notado que se ha demorado bastante la respuesta a la querella en la que estoy participando en la Argentina. Este video es para el juez federal Daniel Rafecas y para el fiscal federal Carlos Rívolo. Por favor, les pido que tengan en cuenta mi testimonio”, comienza Álvarez.

A continuación, aclara por qué hasta el momento no pudo presentarse ante la Justicia argentina para brindar su declaración en la causa: “Yo no he podido viajar a la Argentina por el hecho de que tengo una primera dosis de la vacuna y me falta la segunda. Si me autoriza la entrada el Gobierno, yo con mucho gusto estaría lo antes posible con ustedes allá para poder rendir mi declaración, que pienso que es muy importante, porque me da la impresión de que no quieren continuar con mi caso, de alguna manera u otra”.

Frente al escenario planteado, la mujer remarcó la necesidad de que su testimonio sea incorporado a la investigación. ”Espero ser escuchada, necesito ser escuchada. Lo que viví fue un infierno y espero que tengan en cuenta mi opinión antes de tomar alguna decisión respecto a mi caso. Confío en que la Justicia argentina pondrá su mano para que se haga justicia en mi caso”, concluyó.

El pedido de Mavys tiene lugar en el marco de la denuncia que la Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 para que se investigue una serie de supuestos delitos cometidos en 2001, cuando la joven, aún siendo menor de edad, fue traída a la Argentina durante dos meses y medio.

La causa involucra al exentorno de Maradona, acusado de trata de personas por haber ingresado al país a una joven que no contaba con los papeles reglamentarios. Al ser la principal damnificada, el testimonio de Mavys resultaría de gran importancia para dirimir el caso y la fundación pidió que se la tenga en cuenta como querellante.

En un escrito que la cubana ya presentó ante la Justicia argentina, afirmó que en el período que estuvo en el país no se le permitía salir sola y que fue presionada a realizarse una “operación de aumento de mamas, que se realizó sin autorización de ninguna persona responsable”. También denunció que se le suministraron drogas que le “acarrearon una adicción durante muchos años”, entre otros delitos que incluyen “violencia física y grabación de videos íntimos”, según consignó el periodista Pentón.