Mavys Álvarez le respondió a Diego Brancatelli tras su dura acusación: “No todo en la vida es dinero”

Mavys Álvarez le respondió con dureza a Diego Brancatelli, luego de que este la acusara de perseguir un fin económico con sus declaraciones ante la televisión de Miami. Si bien el periodista negó haber maltratado a la mujer cubana que mantuvo una relación con Diego Maradona cuando aún era menor, ratificó sus dichos.

Diego Brancatelli cuestionó este martes la denuncia de Mavys Álvarez contra Diego Maradona, que incluía desde maltrato físico hasta la iniciación en el infierno de las drogas. Desde Intrusos (América TV), el periodista puso en duda si el móvil de la mujer cubana -que mantuvo una relación con el ex DT de Gimnasia cuando ella tenía 16 años- no obedecía a una cuestión económica. “¿Qué habría pasado si Diego estuviera vivo hoy? Me parece que todo esto no hubiera pasado. Ella esperó a que Diego no estuviera para no poder contrastar las versiones. ¿Qué hubiera pasado si Diego le hubiera dejado 1,5 millones de dólares? ¿Haría la denuncia? ¿Estaría tan dolida moralmente por lo que sucedió?”, se preguntó en el programa que conduce Alejandro Fantino.

Este miércoles, la producción de Intratables puso al aire una comunicación telefónica que Álvarez mantuvo con América Noticias (América Tevé), la misma señal de Miami donde denunció lo sucedido. En la reciente conversación, denunció maltratos y violencia por parte de Maradona durante su relación cunado solo tenía 16 años y lamentó que Brancatelli la revictimizara con sus dichos. “No todo en la vida es dinero. Hay cosas como el dolor que uno siente, como todas las cosas que he sufrido y que realmente afectan a una persona: la dignidad, el orgullo de una mujer. Todas esas cosas no tienen valor”, manifestó.

Sin nombrarlo, la mujer aludió a los dichos de Brancatelli y lamentó que pusiese en duda sus verdaderas intenciones. “Es una pena que hombres como él estén hablando tan mal de mí o de cualquier otra mujer y que estén revictimizándos. He sentido el apoyo de las mujeres argentinas. Ellas saben lo que esto significa, lo que duele y por eso me han apoyado tanto”, sostuvo la mujer en el fragmento de la entrevista.

La respuesta de Brancatelli

Luego de que la producción de Intrusos publicara el audio de Álvarez, Brancatelli tomó la palabra. El periodista, si bien aclaró que lamentaba lo que había vivido la mujer, pidió contextualizar la denuncia, ocurrida a casi un año de la muerte del astro del fútbol mundial.

”Lo digo, pero le van a pasar otro informe de este canal anticastrista [por la señal miamiense]. No hablé mal de ella, no hablo mal, no estoy en contra de ella para nada. Lo repito para que no lo saquen de las redes sociales. Me solidarizo con todo lo que vivió. Solamente quiero saber absolutamente todo. Es una inquietud si hay [algún otro móvil]. Si no lo hay solamente el tiempo lo dirá”, precisó.

Sobre el final de su respuesta a Álvarez, Brancatelli agregó: “No le voy a faltar el respeto a las víctimas, también me solidarizo. Que cuente su verdad, que llegue a la verdad que ella necesita para estar tranquila y ojalá sea feliz. Yo la vi feliz pero, qué se yo, tal vez el tiempo la ha hecho sentir mal”, añadió en tono irónico.