Maxi López desmintió los rumores sobre su supuesta salida anticipada de MasterChef Celebrity

El pasado 30 de octubre comenzaron las grabaciones de la nueva edición de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe que reúne a figuras del mundo del espectáculo para mostrar sus talentos en las artes culinarias. Quien llamó la atención con su participación fue Maxi López, ya que por primera vez el exfutbolista y exesposo de Wanda Nara será parte de un show televisivo. Sin embargo, según se filtró, su paso sería muy breve e incluso ya habría acordado su salida con la producción.

Como es de público conocimiento, Maxi López está establecido desde hace más de 20 años en Europa. Actualmente, se encuentra instalado en Suiza, donde vive junto a su pareja, Daniela Christiansson, quien se encuentra embarazada de su segundo hijo en común. Por lo que el exjugador de River Plate estaría deseoso de reencontrarse con su familia tras tanto tiempo fuera de casa.

Maxi López estaría deseoso de volver a Europa para reunirse con su familia (Foto: Instagram @danielachristiansson)

“Uno de los primeros eliminados o que deja el certamen va a ser Maxi López. A mí me dijeron que le pagaron buena plata y que él quería estar cerca de su hijo, el que está lesionado, lamentablemente, que juega las inferiores de River (Valentino), para poder acompañarlo. Viene por máximo dos galas, abandona el certamen porque va a acusar que extraña o que está el embarazo de la mujer”, aseguraron en el streaming La Posta del Espectáculo (TV Pública).

Maxi López habló sobre su experiencia en MasterChef Celebrity

Pero, tras su primera semana de grabación, Maxi López brindó una entrevista a Intrusos (América TV) en la que habló sobre cómo se sintió con esta nueva experiencia en su vida y le hizo frente a los rumores. “Es algo diferente, lo estoy disfrutando. Mucho no podemos contar, pero lo que te puedo decir es que hay muy buena vibra. El grupo de trabajo me encantó y la verdad es que está todo muy bien armado”, describió su primera impresión sobre el reality.

Con respecto a su relación con Wanda Nara frente y fuera de las cámaras, aseguró: “Hoy estamos en un momento muy positivo, paz, amor. Entonces, yo creo que va a ir bien”. A su vez, reconoció que su participación estuvo puesta en duda hasta último momento. “Vine por otras cuestiones. Pero ahora estoy acá y estoy contento de estar acá”, indicó, sin entrar en la polémica con Telefe.

“¿Te vas a quedar o vas a estar un par de capítulos y te va a reemplazar alguien como en otras ediciones que ya ha pasado?“, le consultó el cronista. Con una sonrisa, Maxi respondió: ”No lo sé. Eso dependerá del jurado. ¡Si se quema el bife o no lo van a decidir ellos!“.

La primera foto de Maxi López en MasterChef Celebrity

En la noche del jueves 2 octubre se conoció la primera foto de Maxi López con su delantal de MasterChef preparado para dejarlo todo en la cocina. Quien compartió la imagen fue Wanda Nara, quien deberá dejar su lado su cariño para con el padre de sus hijos, para ponerse en el rol de conductora en este reality y anunciar los aciertos y errores que cometa.

La primera foto de Maxi López como jugador de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @wanda_nara)

Quienes estuvieron para Maxi en esta nueva etapa de su vida bancándolo fueron sus hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, además de su exsuegra, Nora Colosimo. “Muy pronto”, escribió Wanda al pie del posteo que se volvió viral en redes sociales.