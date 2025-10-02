Las primeras fotos de los ex Casi Ángeles juntos en las grabaciones de MasterChef Celebrity

Las hornallas más famosas del país se volvieron a encender el martes 30 de septiembre, cuando comenzaron las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality que conducirá Wanda Nara en la pantalla de Telefe y que además de su flamante jurado -conformado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular- 24 famosos competirán por el premio al mejor cocinero amateur.

Wanda Nara conducirá MasterChef Celebrity por segunda vez

En ese sentido es que algunas de las cerebritis que se encuentran en este desafío tienen una experiencia previa de trabajar juntos; este es el caso de Agustín ‘Cachete’ Sierra, Julia Calvo y Emilia Attias, quienes formaron parte de Casi Ángeles, la reconocida tira juvenil de Cris Morena.

Cachete Sierra junto a Julia Calvo y Emilia Attias en las grabaciones de MasterChef (Foto: Instagram/@cachetesierra)

“Acá los CasiChefss”, escribió este jueves el actor desde sus stories de Instagram, sobre una imagen en la que posaba junto a sus dos compañeras; los tres, con el delantal típico del programa.

Emilia Attias se mostró emocionada por el comienzo de MasterChef (Foto: Captura Instagram/@emilia_att)

Por su parte, Attias recurrió a su perfil de la red social para compartir un video promocional del canal. “Siiii, queda poquito ya”, escribió con emoción sobre la experiencia de la que mostrará sus dotes culinarios.

No es la primera vez que ex Casi Ángeles se reencuentran en el reconocido programa de cocina. En 2021, Candela Vetrano y Gastón Dalmau invitaron a María del Cerro y a Rochi Igarzabal a participar del reality en aquel entonces conducido por Santiago del Moro.

Se viene un reencuentro de Casi Ángeles en MasterChef Celebrity Telefe

“Tanta vida compartida y te sumaste a ayudarme a cocinar. Gracias mi amiga Rochi por coparte”, escribió Dalmau en su Instagram. “Creo que las palabras no alcanzan... Solo puedo decir que todo el amor está intacto, la amistad es infinita y se resume en una mirada”, le respondió ella.

“Con mi amiga Mery cocinamos juntas hoy. Se van a divertir. La amo mucho”, escribió, por su parte, Cande Vetrano en una publicación donde se la vio riendo junto a su amiga y colega. “Qué lindo compartir la vida con alguien que es así como se la ve en las fotos, tan genuina, divertida, espontánea, carismática, verdadera, tan buena amiga, tan Vetrano. Nos divertimos mucho siempre”, le contestó por su parte Mery del Cerro.

María del Cerro y Candela Vetrano cocinaron juntas en MasterChef Celebrity Telefe

Cuándo empieza MasterChef

Según confirmaron fuentes de Telefe a LA NACION, aún no hay una fecha confirmada para el inicio del programa. De todos modos, se espera que arranque a partir de octubre tras la final de La Voz Argentina. Una vez que termine el concurso de canto, se espera que el reality de cocina tome su lugar en la grilla del Canal de la Familia.

MasterChef Celebrity 2025

Por el momento, la cuenta de Instagram oficial de MasterChef anunció con un posteo que llegará “muy pronto”, pero sin dar indicios de la fecha de inicio.