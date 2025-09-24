Maxi López le hizo un reclamo a Wanda Nara y ella le contestó con picardía: “Me tomé la noche free”

Pese a que reanudaron su relación en 2023, después de que estuvieran enfrentados en la Justicia durante una década, el acercamiento de Maxi López y Wanda Nara todavía llama la atención de gran parte de los argentinos, quienes esperan ansiosos verlos juntos en MasterChef Celebrity (Telefe). En el reality, la mediática será la flamante conductora; mientras que él, mostrará sus dotes culinarios.

Maxi López y Wanda Nara junto a sus hijos

En ese sentido, desde hace días el exfutbolista y la mediática muestran algunas de las charlas que mantienen vía WhatsApp y las cuales son externas al contacto que tienen por Valentino, Constantino y Benedicto, sus tres hijos. Además, López ya arribó al país y con su llegada comenzaron los reencuentros familiares que ya los mostraron juntos.

Maxi López dejó en evidencia la ausencia de Wanda Nara a un compromiso (Foto: Captura Instagram/@officialmaxilopez)

Ahora, Maxi compartió una storie en su cuenta de Instagram que generó todo tipo de reacciones. “No te presentaste a la reunión, Wanda Nara. ¡Debés una cena!“, escribió sobre una imagen de su exesposa en la que se la vio muy cómoda, recostada sobre un sillón, con musculosa blanca y pantalón azul.

Además de dejar en claro que la mediática había faltado a un compromiso, el exdeportista quiso demostrar la complicidad que tiene con la madre de sus hijos. Pero ella no se quedó atrás, además de replicar el posteo, añadió: “Te llevaste a los chicos. Me tomé la noche free”.

Wanda Nara y el curioso ida y vuelta con Maxi López en las redes (Foto: Instagram/wanda_nara)

Tal como reveló Nara, sus hijos varones disfrutan a pleno de la compañía de su padre, quien está instalado en Suiza con su actual mujer, Daniela Christiansson, y su hija menor. Al llegar al país, exjugador de River dialogó con la prensa y mencionó que la preocupación por la salud de primogénito lo obligó a viajar antes de tiempo. “Vengo porque el mayor de mis hijos tuvo una lesión importante, por lo que estoy para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos. En cuanto a lo laboral, tengo buena onda con los productores (de MasterChef Celebrity), Wanda está involucrada, pero todavía no hay nada porque quiero enfocarme en la operación de Valentino”, aseveró.

Maxi López habló con la prensa al llegar a la Argentina

Respecto al vínculo que mantiene con la dueña de Wanda Cosmetics destacó: “Hoy es una seda, vamos a aprovechar eso. Fueron muchos años turbulentos y quiero estar así por los chicos. Fue un trabajo duro y de muchos años. Lo más importante es que ellos estén bien y luego lo que pase alrededor me preocupo de mi parte, ella de la suya y ahora la idea es que los chicos puedan crecer y estar tranquilos”.