Ya se conoce la lista completa de los participantes que participarán de la nueva edición de MasterChef (Telefe). Con la conducción de Wanda Nara, 24 famosos competirán en el reality de cocina a partir de octubre para llevarse el título.

El pasado 18 de septiembre lo dio a conocer la conductora junto a Verónica Lozano en Se encienden las hornallas, un programa especial para revelar el nombre de los concursantes.

MasterChef Celebrity 2025

Aún no hay una fecha confirmada para el inicio de esta nueva edición. Fuentes de Telefe confirmaron a LA NACION que se espera que arranque en octubre tras la final de La Voz Argentina.

Quiénes son los participantes de MasterChef

A continuación, este es el listado completo de los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2025:

Maxi López, Evangelina Anderson y Luis Ventura están confirmados para MasterChef Celebrity 2025

Pablo Lescano : se trata del músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis.

: se trata del músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis. Evangelina Anderson : la modelo, bailarina y actriz con una larga carrera en los medios es otra de las concursantes. Actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes. Tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma Demichelis.

: la modelo, bailarina y actriz con una larga carrera en los medios es otra de las concursantes. Actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes. Tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma Demichelis. Alex Pelao : es un influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché.

: es un influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché. Valentina Cervantes : es la pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje.

: es la pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje. Luis Ventura : conocido periodista de espectáculos con participación en grandes éxitos de la televisión, como Intrusos , y por crear la revista Paparazzi en el año 2002. Actualmente, se desempeña como presidente de APTRA. Además, es director técnico de fútbol desde 2008.

: conocido periodista de espectáculos con participación en grandes éxitos de la televisión, como , y por crear la revista Paparazzi en el año 2002. Actualmente, se desempeña como presidente de APTRA. Además, es director técnico de fútbol desde 2008. Sofi Martínez : la periodista deportiva y conductora ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022.

: la periodista deportiva y conductora ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022. La Joaqui : es una rapera y cantante argentina pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025 . También se la puede conocer por su paso en la actuación en El Marginal . Tiene dos hijas, Shaina y Eva, y actualmente está en pareja con Luck Ra.

: es una rapera y cantante argentina pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en y co-coach en . También se la puede conocer por su paso en la actuación en . Tiene dos hijas, Shaina y Eva, y actualmente está en pareja con Luck Ra. Diego “Peque” Schwartzman : el extenista entró en el Top 10 del ranking en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires.

: el extenista entró en el Top 10 del en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires. Momi Giardina : la actriz, bailarina y humorista tiene una larga carrera. En 2006 se sumó al programa ShowMatch como bailarina y trabajó en la productora durante más de 20 años. En el último tiempo tomó reconocimiento como humorista por su trabajo en las redes sociales. Desde el 2022 forma parte de diferentes programas del canal de streaming Luzu TV. Tras rumores de su baja del programa, ella aclaró que participará por un mes, pero que dejará la competición por otros compromisos laborales. Luego de ese tiempo, será reemplazada por Selva Pérez, quien participó en la última edición de Gran Hermano .

: la actriz, bailarina y humorista tiene una larga carrera. En 2006 se sumó al programa como bailarina y trabajó en la productora durante más de 20 años. En el último tiempo tomó reconocimiento como humorista por su trabajo en las redes sociales. Desde el 2022 forma parte de diferentes programas del canal de Luzu TV. Tras rumores de su baja del programa, ella aclaró que participará por un mes, pero que dejará la competición por otros compromisos laborales. Luego de ese tiempo, será reemplazada por Selva Pérez, quien participó en la última edición de . Maxi López : el exfutbolista es el exmarido de Wanda Nara y padre de tres de sus hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto. Actualmente, vive en Suiza, donde se desempeña como empresario. Está en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tuvo a Elle y espera su segundo hijo juntos.

: el exfutbolista es el exmarido de Wanda Nara y padre de tres de sus hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto. Actualmente, vive en Suiza, donde se desempeña como empresario. Está en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tuvo a Elle y espera su segundo hijo juntos. Esteban Mirol : el periodista trabajó en distintos medios gráficos y radiales a lo largo de los años.

: el periodista trabajó en distintos medios gráficos y radiales a lo largo de los años. Emilia Attias : la modelo, actriz y DJ ganó notoriedad a partir de la novela de Cris Morena, Casi Ángeles . Desde entonces, trabajó en distintas ficciones y películas. El año pasado se volvió noticia tras conocerse su separación con el comediante El Turco Naím, con quien tiene hija llamada Gina.

: la modelo, actriz y DJ ganó notoriedad a partir de la novela de Cris Morena, . Desde entonces, trabajó en distintas ficciones y películas. El año pasado se volvió noticia tras conocerse su separación con el comediante El Turco Naím, con quien tiene hija llamada Gina. Andy Chango : Andrés Fejerman es compositor, cantante, actor y escritor. En el 2023 interpretó a Charly García en la serie El amor después del amor .

: Andrés Fejerman es compositor, cantante, actor y escritor. En el 2023 interpretó a Charly García en la serie . Susana Roccasalvo : desde 1990 trabajó en diferentes programas, como locutora, cronista, panelista y conductora. Desde el 2013 está al frente de Implacables . Además, es miembro de APTRA.

: desde 1990 trabajó en diferentes programas, como locutora, cronista, panelista y conductora. Desde el 2013 está al frente de . Además, es miembro de APTRA. Jorge “Roña” Castro : debutó como boxeador profesional en 1987, a sus 20 años, y fue campeón mundial de la categoría peso medio en 1994. En enero del 2007 tuvo su última pelea y se retiró. Luego, participó en realities como Gran Hermano Famosos y Bailando por un Sueño .

: debutó como boxeador profesional en 1987, a sus 20 años, y fue campeón mundial de la categoría peso medio en 1994. En enero del 2007 tuvo su última pelea y se retiró. Luego, participó en como y . Ian Lucas : es un youtuber y cantante que comenzó a los 13 años en redes sociales y luego se expandió a distintas plataformas. Alcanzó el éxito en 2024 con su carrera musical, en la que colaboró con artistas como Axel y La Joaqui. Además, tuvo su faceta como actor, ya que participó en series de Disney como O11CE y Soy Luna .

: es un youtuber y cantante que comenzó a los 13 años en redes sociales y luego se expandió a distintas plataformas. Alcanzó el éxito en 2024 con su carrera musical, en la que colaboró con artistas como Axel y La Joaqui. Además, tuvo su faceta como actor, ya que participó en series de Disney como y . Claudio “Turco” Husaín : el exfutbolista debutó en primera división de Vélez Sarsfield en 1993. Luego, jugó en diferentes equipos argentinos, como River Plate y San Lorenzo, y en otros países como Italia, México, Uruguay y Chile, hasta que en 2010 jugó su último partido. Actualmente, se desempeña como periodista deportista.

: el exfutbolista debutó en primera división de Vélez Sarsfield en 1993. Luego, jugó en diferentes equipos argentinos, como River Plate y San Lorenzo, y en otros países como Italia, México, Uruguay y Chile, hasta que en 2010 jugó su último partido. Actualmente, se desempeña como periodista deportista. Marixa Balli : la vedette y bailarina ganó notoriedad en la década de 1990 con su canción “La Cachaca”. También trabajó en teatro de revista y participó en programas de televisión como Bailando por un sueño y LAM . A su vez, se convirtió en empresaria en el rubro de la indumentaria.

: la vedette y bailarina ganó notoriedad en la década de 1990 con su canción “La Cachaca”. También trabajó en teatro de revista y participó en programas de televisión como y . A su vez, se convirtió en empresaria en el rubro de la indumentaria. Eugenia Tobal : la actriz y modelo a lo largo de su carrera trabajó en cine, televisión y teatro. Algunas de las producciones en las que trabajó fueron Gasoleros y Los Únicos . Desde 2017 se encuentra en pareja con Francisco García Ibar, con quien tuvo una hija en 2019 llamada Ema.

: la actriz y modelo a lo largo de su carrera trabajó en cine, televisión y teatro. Algunas de las producciones en las que trabajó fueron y . Desde 2017 se encuentra en pareja con Francisco García Ibar, con quien tuvo una hija en 2019 llamada Ema. Agustín “Cachete” Sierra : el actor empezó su carrera con solo ocho años en Verano del 98′ , y luego trabajó en diferentes proyectos de Cris Morena, como Chiquititas , Rebelde Way , Floricienta y Casi Ángeles , entre otros. En 2020 ganó el Cantando por un sueño y en 2021 salió segundo en ShowMatch, la Academia .

: el actor empezó su carrera con solo ocho años en , y luego trabajó en diferentes proyectos de Cris Morena, como , , y , entre otros. En 2020 ganó el y en 2021 salió segundo en . Miguel Ángel Rodríguez: el actor y comediante tiene una larga carrera en la televisión, cine y teatro. Algunos de sus mayores éxitos fueron Los Roldán, Son amores y Por amor a vos.

El actor Miguel Ángel Rodríguez estará en MasterChef Vicente Robles