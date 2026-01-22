Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a decirse de todo con explosivos textos en redes sociales

Desde que se desató el Wanda Gate en septiembre de 2021, la relación de Mauro Icardi y Wanda Nara no volvió a ser la misma. Pese a los intentos de reconciliación, la mediática y el futbolista decidieron continuar sus vidas por separado. Sin embargo, la falta de acuerdo en cuestiones parentales y la aparición de la China Suárez nuevamente en la vida del rosarino reavivaron la polémica que cada día suma un nuevo capítulo.

El Wanda Gate, el escándalo que protagonizaron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, estalló en 2021 (Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi / @sangrejaponesa)

Después de que el delantero del Galatasaray desmintió los dichos de su exesposa sobre una hipotética “buena relación” que mantienen por el bien de sus dos hijas, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) decidió ir por más y publicó una serie de chats que reflejaron el supuesto ida y vuelta con él. Aunque al poco tiempo los eliminó, eso bastó para desatar nuevamente el enojo de su ex.

Mediante sus historias de Instagram, Icardi escribió: “Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente".

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

El deportista también apuntó contra la empresaria de cosméticos por mencionar en reiteradas ocasiones durante el ciclo que conduce a su actual novia. “Eso quedó claro en MasterCHINA... ah, no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”, ironizó.

Mauro Icardi publicó un nuevo extenso comunicado en contra de Wanda Nara (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Luego, Icardi realizó un punteo en el que respondió algunas de las conversaciones que la propia Wanda publicó, las cuales dio a entender que fueron editadas. “Desde enero de 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona, y mis abogadas tienen cada una de esas pruebas”, lanzó.

“Todos los demás ‘chats’ que circulan no son míos. No están escritos por mí ni reflejan mi forma de expresarme. Si fueran reales, estarían publicados con nombre, foto, fecha, hora y sin recortes ni borrones”, aseguró al mismo tiempo que dio fe de aquello al mencionar que su novia “está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en su teléfono” y que incluso “tiene sus contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre ellos hay transparencia y confianza”.

Pero eso no fue todo. Minutos más tarde, Mauro compartió una “estampita” de su pareja para reírse de la madre de sus hijas. "MASTERCHINA. Le dedican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén“, sentenció.

Mauro compartió una “estampita” de su pareja para reírse de la madre de sus hijas (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Como era de esperarse, Wanda no se quedó atrás. Al ver el extenso descargo del padre de sus hijas, recogió los guantes y fue por más. A través de sus historias de Instagram, le respondió: “Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme”.

“Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike, etc.; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”, escribió.

Wanda Nara recogió los guantes y fue por más (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

“Jamás te robé y siempre pagué impuestos por lo mío. Para mí sí serás familia y sabes que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, porque no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concéntrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales”, continuó la mediática.

Y concluyó de la manera más polémica, con un palo para la China Suárez: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media Argentina”.