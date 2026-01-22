Wanda Nara filtró chats con Mauro Icardi tras el duro descargo del futbolista: “No confío en ella”

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar nuevos capítulos. Todo comenzó cuando la mediática aseguró que volvió a tener buen diálogo con el padre de sus dos hijas mujeres. Esto hizo enfurecer al futbolista, que decidió hacer uso de sus historias de Instagram para negar las afirmaciones de su exmujer y disparar muy duramente contra ella. A raíz de esto, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) filtró chats privados que dieron cuenta que existe el diálogo entre ellos.

“Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, había dicho Icardi en su descargo, donde también agregó: “Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo (...) Me pregunto, ya que le gusta filtrar chats, por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla”. Eso hizo enfurecer a Wanda, que si bien tapó gran parte de las conversaciones, dejó entrever que hay diálogo.

Wanda Nara expuso sus conversaciones privadas con Mauro Icardi y generó un polémico debate X (@eeemiliano)

Uno de los mensajes que más llamó la atención, entre videollamadas y llamadas perdidas, fue en el que la mediática le pregunta al futbolista: “Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí”. A su vez, en LAM (América TV) analizaron algunos de los demás textos.

Fue Ángel de Brito quien detalló: “‘Feliz año nuevo, éxitos’. El mensaje debe ser de ella. Eso le da la razón a Wanda cuando dice que hablan. ‘No la vi así de preocupada porque mis hijas compartan vacaciones en la costa o asados o días de pileta con la hija de su exnovio drogadicto y presidario’, le pone Mauro a Wanda”.

“Después viene otra que es muy linda que dice: ‘Mauro, yo no puedo compartir mis espacios más que con mis hijos. Si me sobran habitaciones, me hago vestidores’”, agregó para dilucidar lo que hablaba el exmatrimonio.

Qué había dicho Wanda Nara que enfureció a Mauro Icardi

Todo comenzó cuando Wanda Nara abrió la cajita de preguntas de sus historias de Instagram y respondió las dudas de algunos de sus 17 millones de seguidores. “¿Cómo estás con Mauro? Relación de padres, digo“, fue la consulta que le dejaron, a la que ella respondió: “Por suerte, últimamente, con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”.

A su vez, este miércoles en diálogo con Intrusos (América TV), agregó: “Él sabe que cada vez que venga voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre, y eso me quedo tranquila, que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y videos que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está y así va a ser”

Wanda Nara reveló que mantiene un buen vínculo con Mauro Icardi y el futbolista estalló

El descargo completo de Mauro Icardi

El descargo de Mauro Icardi en redes (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

Voy a ser bien claro.

Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos.

Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que:

• Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades.

• Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas.

• Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses.

• No cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas.

• Retuvo durante once horas a dos niñas de 9 y 10 años para impedir que estuvieran con su padre, por capricho personal y obsesión con mi pareja.

• Insultó de manera pública y privada a tres menores de edad, hijos de mi pareja.

• Envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia –sí, esa “otra gente” es mi familia–.

• Creó grupos junto con sus “amigas” para hostigarme a mí y a mi pareja; incluso muchas de ellas terminaron dándole la espalda y arrepintiéndose.

• Realizó una falsa denuncia involucrando a sus hijos varones con el único fin de cambiar de jurisdicción en causas que no la favorecían.

• Deslizó públicamente haber sido víctima de abuso sexual, llegando a compararse con una víctima real, marcando así el inicio de su propia debacle.

• Eligió a un estafador, corrupto, acosador y ladrón para “representar y defender” los derechos de mis hijas.

• Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público.

Podría enumerar muchos más motivos. Y me pregunto, ya que le gusta filtrar chats, por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla.

En lugar de tantas entrevistas y palabras que se las lleva el viento –y que algunos ingenuos creen y convierten en programas enteros por migajas de rating–, la realidad está en los hechos.

Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas.

Nunca, jamás, será familia.