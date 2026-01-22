Wanda Nara expuso las conversaciones privadas con Mauro Icardi para demostrar la existencia de un vínculo fluido, pero el contenido de los textos provocó una fuerte recriminación del futbolista respecto a la seguridad de sus hijas y las compañías de su expareja, con una alusión directa hacia el entorno de L-Gante, expareja de Wanda.

¿Qué dijo Mauro Icardi sobre L-Gante en los chats que filtró Wanda Nara?

La empresaria compartió capturas de pantalla con la intención de probar su versión sobre el diálogo constante con el padre de sus hijas. En uno de los fragmentos, la influencer inició el reproche al mencionar a la actual pareja de Icardi y expresar temor por supuestas conductas adictivas. “Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí”, escribió la conductora de MasterChef Celebrity.

Los mensajes entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Esta acusación provocó una respuesta inmediata y punzante por parte de Icardi. Según detalló Ángel de Brito en el programa LAM, el deportista utilizó la misma lógica para atacar a Wanda por su relación pasada con L-Gante. “No la vi así de preocupada porque mis hijas compartan vacaciones en la costa o asados o días de pileta con la hija de su exnovio drogadicto y presidario”, disparó Icardi en el chat privado.

El motivo detrás de la publicación de los mensajes

El conflicto estalló públicamente luego de que Wanda Nara interactuara con sus seguidores en Instagram. Ante una consulta sobre su relación actual con Icardi, ella aseguró: “Por suerte, últimamente, con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”.

Los chats con Mauro Icardi que filtró Wanda Nara X (@eeemiliano)

Estas declaraciones desataron la furia del futbolista, quien publicó un extenso descargo para desmentir cualquier tipo de armonía, donde la acusó de “mitómana” y negó la existencia de un vínculo cordial. “Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo (...) Me pregunto, ya que le gusta filtrar chats, por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla”, desafió en su comunicado. Esta provocación derivó en la filtración de los chats donde aparece la mención a L-Gante.

Wanda Nara reveló que mantiene un buen vínculo con Mauro Icardi y el futbolista estalló

El descargo completo de Mauro Icardi en Instagram

Más allá de la mención al cantante en el ámbito privado, el comunicado público de Icardi enumeró múltiples conflictos legales. El delantero acusó a la madre de sus hijas de obstaculizar el contacto con las niñas y de realizar falsas denuncias. “Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses. No cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas”, afirmó.

El jugador también apuntó contra la representación legal de su exesposa y denunció un perjuicio económico millonario. “Eligió a un estafador, corrupto, acosador y ladrón para ‘representar y defender’ los derechos de mis hijas. Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”, aseveró.

El descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

En su texto, Icardi también acusó a Wanda de hostigar a su actual pareja y de intentar manipular a las niñas. “Envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia”, sostuvo. El futbolista cerró su mensaje con una postura tajante sobre el futuro de la relación, lejos de la idea de familia planteada por Wanda: “Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.