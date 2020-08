El actor reconoció que "le dio un poquito de bronca" las devoluciones del jurado Crédito: Instagram

En Cantando 2020 ya deja mucho que hablar entre los participantes, que poco a poco se van adaptando a la nueva edición del reality y a sus jurados. Esta vez, fue Agustín Sierra quien habló sobre las devoluciones y disparó contra los encargados de evaluar la performance de los competidores, especialmente contra Nacha Guevara.

Hace algunos días atrás, cuando el actor conocido como "Cachete" y su compañera, Inbal Comedi, interpretaron En La Ciudad de la Furia, canción de Soda Stereo, el jurado tuvo una dura devolución contra la pareja, que incluso indignó a Marcelo Tinelli.

"Cuando cantamos En La Ciudad de la Furia fue complicado porque para mi era un honor en el cumpleaños de Gustavo Cerati cantar algo así, para mí él era un ídolo, yo lo admiraba muchísimo. A Nacha Guevara le pareció una falta de respeto que cantemos tan mal y lo entiendo por ese lado", explicó Sierra entrevista en Por si las moskas (La Once Diez).

El exChiquititas dijo que intenta "salir de la zona de confort, que es lo que me piden siempre" y agregó que "hay veces que me tiran como si yo fuera cantante profesional y no puedo hacer mucho con Zoom. Eso es lo que me da un poquito de bronca porque por Zoom construir lo que me piden es muy difícil", exclamó el actor.

Agustín Sierra se quejó del jurado y apuntó a Nacha Guevara

"Nacha Guevara en la primer gala me dijo que aproveche mi voz grave. Ensayamos con ese agregado y después de hacerlo me dijo que estaba 'enamorado de mi voz de macho', cosa que no es así. Creo que por momentos es dura y por momentos no", agregó.

Pero Sierra no opinó únicamente sobre Nacha. "De Karina La Princesita esperé que me diera un voto de confianza por intentar los agudos que nos pidió y nos puso peor nota que con la primer gala en Chantaje. Moria Casán nos dijo que le gustó y todo pintaba para un siete al menos, pero cuando volvimos de la pausa tenía cara enojada y nos puso esa nota. También nos pasó que estaba enojada con los conductores y no nos quiso dar la devolución", sostuvo.

A pesar de no sentirse conforme con las devoluciones, el actor dijo que no se sentía enojado. "He pasado por situaciones muy difíciles y quiero divertirme en la pista. Solo que si sintiera que me faltan el respeto contestaría desde el respeto. Pero hasta ahora no hay nada que me haya sucedido que tuviera que frenar el carro", cerró.

Ayer se llevó adelante una nueva sentencia en el Cantando 2020. Luego de una extensa discusión entre varios participantes, Karina Jelinek y Manu Victoria, Agustín Sierra e Inbal Comedi, Facundo Mazzei y Agustina Agazzani volvieron a cantar frente al jurado los temas que habían entonado durante esta segunda ronda.

Luego de escucharlos, Cibrián dio a conocer que, por decisión unánime, la pareja compuesta por Mazzei y Agazzani era la única salvada. Sierra y Jelinek, entonces, quedaron a expensas del voto del público. Con el 57,36%, el actor resultó ganador, al tiempo que la modelo abandonó la competencia.