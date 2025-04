“Me enamoré de un bot”: la indirecta de Luzu a Olga en medio de la disputa entre Nico Occhiato y Migue Granados

La batalla entre Nicolás Occhiato y Migue Granados no cesa. El martes, los dos referentes del streaming se cruzaron en las redes. El primero acusó que bots estaban perjudicando a su canal de streaming y hasta insinuó que eso fue impulsado por su rival directo. El conductor de Soñé que volaba (Olga), en tanto, le respondió y no solo negó cualquier tipo de acusación, sino que le dijo que lo que su streaming sabe hacer es “buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios“. La disputa continuó este miércoles y, desde Luzu TV le tiraron un palito a su competencia a través de un número musical.

En Luzu TV reprodujeron una canción con la letra "me enamoré de un bot", la cual fue interpretada como una indirecta para Olga (Foto: Captura de video / Luzu TV)

Este miércoles, al término de Nadie dice nada (Luzu TV) recibieron en el estudio a DJ Flaco, que no era otro que Santiago Talledo. En “modo DJ” el influencer presentó el tema “Cecilia Dot” aunque después señaló que era “Bot”, palabra que hizo reír al conductor. El tema en cuestión tenía una curiosa letra: “Me enamoré de un bot / Esto no tiene stop / Me siento Robocop / O soy Cecilia Roth”. Todo el equipo del canal de streaming bailó al ritmo del tema. “Explotó. Che es bueno el tema, lindo”, dijo Nico Occhiato al micrófono y hasta cantó la canción.

La escena no tardó en viralizarse en las redes sociales y, dada la letra y lo que sucedió entre Occhiato y Granados en las últimas horas, fue interpretada como una clara indirecta de Luzu Tv a Olga.

Este miércoles Occhiato volvió a pronunciarse en X y apuntó contra quienes buscan "ensuciar" a su streaming (Foto: X @NicolasOcchiato)

Pero, esta no fue la única reacción que tuvo el creador de Luzu este miércoles tras el cruce con su rival. Durante la mañana, horas antes de la emisión de Nadie dice nada, Occhiato apuntó contra quienes los quieren “ensuciar”. “Buen día, solo paso a dejar asentado que arrancaron esta mañana mandándonos bots de vuelta jaja”, escribió en X y adjuntó un gráfico a modo de evidencia. “Fíjense que la línea punteada es la audiencia de ayer y la línea roja la de hoy. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente, nos están queriendo ensuciar“, cerró.