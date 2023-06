De gira por Europa, Fabiana Cantilo encontró una similitud entre Buenos Aires y París

escuchar

Tras el boom de la serie El amor después del amor, Fabiana Cantilo volvió a tomar repercusión mediática. Es que la cantante decidió relanzar su carrera musical con un tour por Europa y luego retornar a la Argentina para dos shows en el Gran Rex. Fiel a su estilo descontracturado, la cantante decidió utilizar sus redes sociales para contar un poco más sobre su excursión por el Viejo continente.

Con shows en Girona, Barcelona, Tenerife, Madrid, París, Londres y Dublín, Cantilo aprovechó para hacer énfasis en la capital de Francia, a la cual le encontró similitudes con la arquitectura argentina. “Acabo de ver Notre-Dame que es una bestialidad... ahora estoy filmando cualquier cosa, pero parece que Buenos Aires tiene la misma arquitectura que París. Es igual, bueno tan igual no”, comentó, con un tono cómico, al expresar las posibles similitudes entre las naciones.

Fabiana Cantilo mostró su recorrida por Paris

A bordo de un ómnibus que es utilizado para trasladar turistas, Cantilo se mostró maravillada con todo lo que aparecía a su alrededor en Francia y más aún cuando en su camino pudo observar a la Torre Eiffel, uno de los atractivos turísticos por excelencia de la nación europea.

Exprimiendo al máximo la experiencia de estar lejos de su país y conociendo una nueva cultura, la autora de “Nada es para siempre” contó cómo fue su estadía lejos de los escenarios y se mostró auténtica ante las cámaras previo a subirse a un tren para Londres.

Fabiana Cantilo con la Torre Eiffel de fondo

“Esta soy yo chicos, sin pintarme y sin filtros porque tampoco la pavada. Estamos acá por irnos a Londres, yo no fui nunca... Estamos todos locos, esto es una gran familia y ya es top la estación de tren. Allá voy a la tierra de Los Beatles”, expresó la cantante, en compañía de dos hombres y una mujer que siguen sus pasos para acompañarla en el trayecto interno por los países.

Bajo el usuario @fabitacontenta, la artista argentina recopiló varios momentos en Europa y despertó la envidia de sus seguidores, quienes la felicitaron por su viaje. Entre las respuestas del posteo se hicieron presentes Fito Páez, Santiago Artemis, Gastón Pauls, entre otros.

Vandalizaron la casa de Fabiana Cantilo y la cantante difundió un enigmático mensaje

Fabiana Cantilo atravesó un momento complicado al ser desvalijada en su casa. Sin dar muchas precisiones del caso, la cantante eligió su canal oficial de comunicación para contar algunos detalles, aunque decidió no profundizar.

“Gracias por la solidaridad de lo que me pasó que no quiero decir mucho así no lo levantan mucho de ningún lado. Pongo cámaras, chapa y chau, se entiende”, dijo Cantilo, sin ánimos de buscar que la prensa se acerque e indague sobre los hechos.

Y, en esa misma línea, agregó: “Si el que vandalizó mi casa está mirando: ‘Hacé otra cosa de tu vida, flaco o flaca’. Todo bien, demasiado odio. No soy el enemigo yo”. Visiblemente conmocionada, cerró: “Yo no soy el enemigo, es una buena frase, ¿no? Qué loco chicos, todo junto, mucho... mucho. Es mucho para mí, pero agradezco. Todo lo que está pasando es un montón”.

LA NACION