Megadeth anunció su último álbum y una gira de despedida de los escenarios

Tras más de 40 años sobre los escenarios, la reconocida banda Megadeth anunció el próximo lanzamiento de un álbum de estudio final y una posterior gira mundial de despedida.

El conjunto estadounidense de thrash metal liderado por Dave Mustaine había publicado un anticipo en sus redes sociales con la enigmática frase “The end is near” (El final está cerca, en español). Finalmente, y tras varias especulaciones, este jueves subieron un video a su cuenta de Instagram que emula ser un noticiero cuya transmisión es interrumpida por una animación del clásico esqueleto que los representa, Vic Rattlehead.

“40 años de metal, forjados en acero, terminando en fuego. Encuéntrame en las líneas del frente”, dice una voz de fondo en el video.

Noticia en desarrollo