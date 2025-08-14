Megadeth anunció su último álbum y una gira de despedida de los escenarios
La popular banda liderada por Dave Mustaine publicó un video en sus redes sociales en el que confirmaron la noticia; habían visitado la Argentina en 2024
- 1 minuto de lectura'
Tras más de 40 años sobre los escenarios, la reconocida banda Megadeth anunció el próximo lanzamiento de un álbum de estudio final y una posterior gira mundial de despedida.
El conjunto estadounidense de thrash metal liderado por Dave Mustaine había publicado un anticipo en sus redes sociales con la enigmática frase “The end is near” (El final está cerca, en español). Finalmente, y tras varias especulaciones, este jueves subieron un video a su cuenta de Instagram que emula ser un noticiero cuya transmisión es interrumpida por una animación del clásico esqueleto que los representa, Vic Rattlehead.
“40 años de metal, forjados en acero, terminando en fuego. Encuéntrame en las líneas del frente”, dice una voz de fondo en el video.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Música
Novedades teatrales. El ranking de público cambia, nace una compañía y reabre una sala porteña emblemática
"No hay más por hacer". El mexicano Edén Muñoz revela por qué pospuso sus conciertos en EE.UU.: ¿le cancelaron la visa?
En California. Adiós a un templo de la música: el escenario que una vez pisó Taylor Swift está en venta por US$7,5 millones
- 1
Ali Campbell, la voz de UB40: de no saber tocar y tener que “conseguir” instrumentos a ser una de las bandas de reggae con más ventas de la historia
- 2
Amelia Bence: la mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”
- 3
La tristeza de Mica Tinelli al confirmar su separación de Licha López
- 4
La China Suárez mostró todos los detalles de su lujosa mansión en Turquía