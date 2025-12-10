Megadeth en Buenos Aires: cuándo toca y cómo sacar las entradas

Luego del anuncio de su retiro, Megadeth iniciará una gira despedida de los escenarios en 2026 e incluyó a Buenos Aires dentro de las ciudades latinoamericanas que visitarán. Mediante su página web, la banda californiana publicó su itinerario y confirmó cuándo tocarán en la Argentina.

La gira This was our life (Esta fue nuestra vida), no solo contará con los temas nuevos, sino que además hará un repaso de las cuatro décadas de historia de Megadeth.

El 30 de abril los fans de Megadeth tienen una cita en Tecnópolis para ver el último show de la banda con su líder (Fuente: Instagram/@megadetharg)

Cuándo toca Megadeth en Buenos Aires

La banda confirmó una fecha en Buenos Aires para el 30 de abril en Tecnópolis. La preventa de las entradas empezó este 10 de diciembre a las 10 h por fullticket.com.ar para los clientes del Banco de la Nación Argentina.

La venta general será el 11 de diciembre a las 10 h con todos los medios de pago y hasta tres cuotas sin interés.

Cómo comprar las entradas para ver a Megadeth en Tecnópolis

Tanto para quienes pueden acceder a la preventa, como para aquellos que deben esperar un día más, es necesario entrar al sitio web www.fullticket.com y respetar los siguientes pasos:

Registrate con tu mail

Seleccioná la ubicación que desees

Ingresá tus datos de compra

Te llegará un mail de confirmación del pago y las entradas

Cuánto cuestan las entradas para ver a Megadeth en Buenos Aires

Lounge con acceso a campo VIP (sin ubicación) $270.000 + Service Charge $40.500

Campo VIP (sin ubicación) $175.000 + Service Charge $25.000.

Campo (sin ubicación) $90.000 + Service Charge $13.500

Tribunal Central (5,6,7,8,9 y 10) numeradas $15.000 + Service Charge $22.500

Tribuna Lateral (1,2,3,4,11,12,13 y 14) $130.000 + Service Charge $19.500

Para adquirir las entradas es necesario ingresar a Fullticket (Fuente: Captura de pantalla)

El adiós de Megadeth de los escenarios

En agosto de este año la banda de trash metal dio a conocer en su sitio web el final de su etapa. Para ello emitió un video animado con inteligencia artificial que también compartió en sus redes sociales.

Dave Mustaine anunció su retiro en agosto del 2025 (Fuente: Instagram/@megadeth)

“Hay tantos músicos que llegaron al final de su carrera, ya sea de forma accidental o intencional”, dijo Dave Mustaine, líder de la banda, al inicio y agregó: “La mayoría no logra retirarse en sus propios términos y en la cima, y ese es el punto en el que me encuentro en mi vida ahora mismo. Viajé por el mundo y gané millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos”.

El líder de la banda se encuentra en los preparativos de su autobiografía, por lo que tiene un enfoque distinto por fuera de la música tras su retiro. “Hicimos muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida. Las bandas en las que toqué influyeron en el mundo. Los amo a todos por eso. Gracias por todo”, concluyó su mensaje. Además de la Argentina, en Latinoamérica, Megadeth visitará Uruguay, Perú y Chile.