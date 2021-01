Las acciones legales que le inició Meghan a su padre pueden llegar a definirse pronto

11 de enero de 2021 • 10:31

La tensa relación que Meghan Markle tiene con su familia llegó hasta los tribunales británicos y pronto habrá una resolución por parte de la Justicia.

Cuando Meghan anunció su boda con Harry, su padre, Thomas Markle, hizo diversos intercambios de información sobre su hija con los medios. Uno de los más dolorosos para ella fue la publicación de la carta que le había enviado antes del casamiento.

El diario británico Daily Mail publicó fragmentos y se produjo un escándalo de gran envergadura. Los duques no se quedaron atrás ante esta intromisión y Markle denunció a su padre al alegar una violación de su privacidad, de sus derechos de autor, y de la Ley de Protección de Datos.

Los duques de Sussex esperan una resolución a favor de ellos Fuente: Archivo

Esta batalla legal, que fue denominada Markle vs. Markle, tendrá una resolución este 19 de enero, cuando el juez Warby tome una decisión de forma remota sobre el pedido de Meghan ante el Tribunal Superior.

Solo si el juez decide que una de las partes tiene argumentos de gran peso, llegará la sentencia, si no esta batalla seguirá su curso hacia el juicio oficial, que se atrasó al otoño de este año.

Ante esta batalla legal con el Daily Mail, Harry recordó a su madre y a la tortuosa relación con la prensa Fuente: LA NACION

La pareja también denunció a Associated Newspapers, el grupo editorial al que pertenece el Daily Mail. El príncipe Harry contó cómo lo interpela esta situación: "Ya he visto lo que sucede cuando una persona a la que quiero es mercantilizada hasta el punto de que no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi familia caer como víctima de las mismas fuerzas poderosas".

Los duques de Sussex son optimistas con respecto a la resolución de la Justicia ya que en septiembre del año pasado, el jurado consideró que lo expresado en la biografía de la pareja, Finding Freedom , podía tomarse como prueba para el juicio. Se estima que los costes de esta batalla legal alcanzan los 3 millones de libras.