Mercedes Ninci reveló la dirección de la mujer de los carteles contra Cristina Kirchner y la criticaron

Luego de que la Justicia allanara el departamento de Nilda Lilian Melhem, la vecina de 61 años, del barrio de Recoleta, quien está acusada de haber encargado la pegatina de afiches contra Cristina Kirchner donde la acusaban de “asesina” por priorizar a Rusia como proveedor de vacunas contra el Covid-19, Mercedes Ninci reveló la dirección de la mujer en un programa de radio y los usuarios de las redes sociales estallaron contra la periodista.

Ninci se convirtió en tendencia en Twitter este jueves por revelar los datos sensibles de la mujer que se puso a disposición de la Justicia después de ser acusada como la persona que encargó los afiches contra la vicepresidenta. La periodista compartió la información durante un vivo que hizo en el programa Alguien tiene que decirlo, el ciclo que conduce Eduardo Feinmann en Radio Mitre, y generó una ola de repudio.

“¡Mercedes Ninci lo hizo de nuevo! Dio dirección, piso y departamento de Nidia (sic)”, escribió un usuario en Twitter. “Menos mal que Ninci no fue como corresponsal a Ucrania. Me la imagino en Kyiv pintando refugios con pintura flúor”, ironizó una persona en un afán por comparar lo que sucede en el país europeo con el caso de la mujer que ordenó los carteles. “Mercedes Ninci va a Ucrania de corresponsal y te pasa las coordenadas GPS dónde está Zelenski para que los rusos le tiren un misil subsónico y termobárico”, siguió otro con la misma referencia.

Además, hubo quienes advirtieron que “no es la primera vez que pone en peligro a alguien” al brindar datos personales al aire. “Esta vez lo hizo con la mujer de los carteles a la que persiguieron como a [Osama] Bin Laden por un delito que no es”, aseveró un usuario que se indignó porque la periodista no fue advertida de esto en ese instante. “Aparte de buchonear, dice que la señora que contrató los carteles no la quiere nadie en su edificio. Avísenle que a la señora de la foto no la quiere nadie en todo el país”, arremetió otro.

El repudio de los twitteros fue tal que intentaron ponerse en la posición de la mujer y le indicaron a Ninci que su decisión fue desacertada. “¿Qué pasaría si alguien publicara los datos privados de ella? Estaría incurriendo en un delito, ¿no? Bueno eso es lo que hizo la supuesta periodista. ¡Un delito!”, comparó una persona.

“¿Es necesario lo acaba de hacer Mercedes Ninci, dar el domicilio donde vive la señora acusada de mandar a imprimir afiches sobre CFK? ¿Son conscientes del riesgo que le crean actuando así?”, indagó alguien en la red social del pajarito, donde se generó un gran debate en las últimas horas por esta decisión.

Este jueves, Nilda se puso a disposición del juez de instrucción Manuel De Campos sin necesidad de que la detengan y la Policía Federal fue quien llevó a cabo el allanamiento en su casa. En esa línea, también lo hizo un hombre de 17 años, de nombre Lucio, patrocinado por el mismo abogado de la mujer, Matías Cuneo Libarona. El letrado presentó un escrito con la firma del adolescente y la de su padre, señalando que supo de la causa por los medios de comunicación y que mediante este escrito “concurre a ponerse a entera disposición del juzgado y de la fiscalía” de Leonel Gómez Barbella, que interviene en el caso.

