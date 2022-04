Rolando Graña tuvo que dormir en el hall de su edificio y su mujer lo delató

Una foto de Rolando Graña mientras dormía en el hall de su edificio generó inquietud en las redes sociales. Fue su esposa, Giselle Krüger, la que compartió las imágenes a través de sus historias de Instagram y se encargó de explicarles la situación a los usuarios.

Más allá de la sorpresa, la respuesta era más simple de la esperada: ambos se habían olvidado las llaves y tuvieron que esperar a un cerrajero para que les abriera la puerta de su departamento. Krüger, que es 26 años menor que el periodista, explicó que era medianoche cuando se dieron cuenta de que no tenían forma de entrar a su hogar. “Nos olvidamos las llaves. Esperando al cerrajero que cuando vea quien se quién se quedó afuera...”, escribió la productora. Y luego agregó otra postal del momento: “Rolo se durmió esperando al cerrajero”.

Rolando Graña se durmió esperando al cerrajero. Fuente: Instagram

Al rato, la mujer actualizó lo que estaba pasando con más imágenes en una suerte de crónica minuto a minuto de la situación. “Llegó el cerrajero, Alina aplaude”, escribió en referencia a su hija pequeña. “Vamos que entramos. Rolando ya está despierto”. Como si fuera poco, reveló que el cerrajero le pidió una foto al conocido conductor de televisión. Sin embargo, aclaró que pagaron por el servicio. “Entramos. El cerrajero pide selfie. No fue canje, fueron 4500 pesos. Excelente servicio”, remarcó Giselle al cierre de una larga noche que le dejó una lección a la pareja: no hay que olvidarse las llaves de casa.

Finalmente, Rolando y Giselle pudieron ingresar al departamento. Fuente: Instagram

Rolando Graña (62) está en pareja desde 2014 con Giselle Krüge (35), quien trabaja de productora ejecutiva en el mismo canal, A24. Krüger es además la madre de la hija menor del periodista, quien tiene seis hijos en total. “Ese chico con cara de bueno que tenés al lado me pidió que le cuente secretos tuyos, pero no te voy a traicionar, si te portás bien no voy a decir nada. Quería contarles que detrás de ese hombre, que presenta los casos más terribles y da los datos más duros en el noticiero, se esconde un alma hermosa, de la cual yo me enamoré. Sos muy generoso y transparente. De todo corazón, espero que cumplas tu sueño, que puedas terminar la novela y que seas muy feliz. Gracias por todos estos años”, había dicho Giselle durante una entrevista al programa Vino para vos (KZO).

“Qué traidora, no me dijo nada (del mensaje)”, comentó el periodista. “La convivencia tiene eso, con el tiempo uno aprende que hay que sacar el maltrato de la convivencia. Entonces, termina siendo como la prueba de carbono”, continuó y agregó: “Yo aprendí a entender que la convivencia es como un collar de días buenos, puede haber uno malo, pero tiene que venir uno bueno después”.

“El balance tiene que ser de muchos días buenos. Si yo pudiera volver hacia atrás, lo único que haría sería reordenar ese balance. Si el balance da que hay más días malos que buenos, hay que cambiar, hay que salir. Empezar de nuevo en otro lado. Con Giselle tengo ese balance. Nuestros días son buenos”, concluyó muy emocionado el periodista.