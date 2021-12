Mercedes Ninci reveló la dura historia de vida de su novio: “Me hizo temblar el corazón”

Mercedes Ninci habló de su reciente noviazgo en el programa del miércoles en Los ángeles de la mañana (eltrece). Consultada por Mariana Brey acerca de su historia de amor, la periodista abrió su corazón y contó cómo conoció a Carlos Alberto Curí.

Tras aclarar que vive un amor a la distancia, ya que el hombre es de Salta, la periodista sostuvo: “Estoy enamorada, desde hace mucho tiempo, de un hombre que es mágico. Su historia la conocí en 2017 porque su hermana es íntima amiga, pero nos vimos por primera vez en febrero de 2020″.

Conmovida, la cronista de Radio Mitre contó que la pandemia los separó. “Con la pandemia no nos vimos más, pero después nos reencontramos”, señaló.

Ante la mirada atenta de las panelistas, Mercedes dio detalles de la historia superadora de su novio: “Él tiene una historia particular. Tuvo melanoma, cáncer de piel, y después tuvo necrosis en las rodillas y los pies. Estuvo en silla de ruedas un tiempo”.

El novio de Mercedes Ninci subió el Aconcagua tras superar el cáncer Instagram

“Un día vio en un noticiero la imagen del Aconcagua y decidió subirlo. Pudo llegar a la cumbre y siempre cuenta que no subió con los pies sino con la cabeza. A partir de ahí empezó a subir las montañas más altas del mundo”, detalló.

Haciendo una comparación entre los diferentes estilos de vida que llevan, aclaró: “No tiene nada que ver con el mundo enquilombado en el que yo vivo. No habla de la economía, los piquetes, la grieta ni de la política. Habla de las montañas, de la naturaleza…”.

Hacia el final, la notera recordó cómo fue su primer encuentro con Curí. “Nos conocimos en una peña en Buenos Aires y después yo viajé a Salta. Me saca de todo este lío en el que vivimos todos los días. La verdad es que es mágico. Me tembló el corazón desde que conocí su historia”.

Con una notable sonrisa de oreja a oreja, la periodista agregó: “Él me toca y me eriza la piel. Siempre busqué un hombre así”.

Por el lado de las redes sociales, la pareja también suele mostrarse y se dedica posteos con comentarios llenos de amor.

Mercedes Ninci y su novio compartieron imágenes de sus momentos juntos y se dedicaron mensajes llenos de amor Instagram

En una foto de Ninci vestida con un poncho, su novio escribió: “Mi macacha, te veo con ese poncho y se me enciende la sangre. Tu infernal que te ama, siempre. La respuesta de Mercedes no tardó en llegar, y con un emoji de corazón contestó: “Me queda grande el piropo. Soy una simple movilera que camina las calles hace treinta años para cambiar el país. Y es evidente que no lo logré!”.

De esta manera, la periodista y su pareja viven con intensidad su romance, que vienen llevándolo con mucha complicidad a pesar de la distancia.