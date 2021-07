Mercedes Ninci tuvo que desmentir su muerte en medio de su recuperación

Mercedes Ninci atraviesa días de recuperación. Luego de sufrir una descompensación en el programa de Mariana Fabbiani, la periodista se encuentra haciendo reposo en su casa. Alejada -de momento- de los medios, en los últimos días escuchó una noticia insólita, pero preocupante, que tuvo que desmentir: la dieron por muerta.

Diagnosticada con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, Ninci estuvo internada dos veces en poco tiempo y fue sometida a varios estudios. Hoy, con el alta en mano, se recupera en su casa en compañía de sus hijos mientras aguarda el momento para regresar al trabajo. Sin embargo, en medio de su recuperación ocurrió un hecho que la dejó en el foco mediático nuevamente: fue dada por muerta.

En el aire de FM Astral, una radio de Capilla del Monte, Córdoba, una confusión entre Gabriel Valledor, operador del programa Asamblea del pueblo, y el conductor Federico Escamilla, se convirtió en una escalada mediática que preocupó a familiares y conocidos de la periodista.

La periodista se recupera en su casa y confirmó que podría regresar a trabajar en agosto

“No me mandaron el audio todavía pero por lo que me contaron se usó el tema para la campaña antivacunas”, expresó Ninci en diálogo con LA NACIÓN. “La radio es re seria, tiene el prestigio de Radio Mitre. Si mis viejos hubieran estado en el campo se hubieran enterado de mi muerte por radio”, reflexionó.

Al conocer la noticia, sus amigos y conocidos empezaron a llamarse entre ellos hasta que dieron con la empleada de la casa de Mercedes, quien confirmó que nada había pasado. “Tampoco me iban a llamar a mi teléfono porque yo ya estaba muerta”, bromeó. Tiempo después, con los tantos aclarados, Graciela Gómez, dueña de la radio, se comunicó con Ninci para pedirle perdón por lo sucedido. Además, confirmó en diálogo con este medio que se hará un pedido de disculpas público en el aire del mismo programa que dio la errada noticia.

Sin embargo, más allá del mal momento, la movilera descartó un posible juicio o tomar acciones legales contra Escamilla o contra la radio. “Ya lo perdoné. Cuando vaya a Capilla del Monte lo voy a invitar a comer una pizza a la Río Negro y un café. Me dolió porque es una radio muy buena”, añadió no sin antes aclarar que no va a pedir ningún tipo de sanción.

Su estado de salud, la vuelta a la radio y la vacunación en Argentina

“Estoy mejor. Esta mañana me levanté con un poco de dolor de cabeza pero se me fue. Camino, me siento, no subo las escaleras de casa, no puedo manejar ni levantar peso pero estoy muy bien”, reconoció Ninci. “Le digo a la empleada de casa que me diga en qué estado están las habitaciones de los chicos porque hace muchos días no puedo subir”, dijo entre risas.

Con estudios semanales de control y, en un futuro, trimestrales, la periodista continúa recuperándose de a poco del mal momento que vivió. Conforme a lo que ella dijo, su médica María Teresa Goycoechea le permitiría regresar a trabajar en Radio Mitre en agosto. Mientras que el diagnóstico se mantiene, se descartó que sea causado por estrés o algún factor psicológico. “Probablemente sea una enfermedad hereditaria. Ahora estoy preparada, tengo Ibuprofeno en la cartera”, explicó.

Sin embargo, el episodio de su falsa muerte le causó una gran preocupación. No fue el hecho de que dijeran que había fallecido lo que le generó malestar sino que todo haya ocurrido en el medio de una campaña antivacunación en Córdoba.

“Creo que Alberto Fernández debería firmar un decreto como el del presidente de Francia donde la vacunación sea obligatoria para todo el personal de salud y geriátricos”, completó.