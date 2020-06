Luego de su breve paso por la industria del porno, la actriz busca despegarse del cine para adultos

Mia Khalifa fue actriz porno por un breve período a finales de 2014. Ganó fama mundial cuando apareció en un video de contenido sexual portando un hiyab islámico (el pañuelo usado por algunas mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza) que causó gran controversia e hizo que recibiera amenazas de simpatizantes del autodenominado Estado Islámico (EI).

Ahora, en su cuenta de Twitter, se refirió a aquel episodio que, según relató, fue una experiencia algo traumática. "Nunca he hablado de esto porque me hicieron sentir como si no pudiera contar mi historia sin ser ridiculizada por el público en general. Ahora me siento segura, y también siento la necesidad de descargar algunas cosas que me han perseguido durante mi breve período en la industria", señaló, en relación al cine para adultos .

"Después del torbellino de noticias cuando se viralizó el video del hijab y estaba en su apogeo, el ejecutivo de Bang Bros, Jordan Sibbs, me dijo que una familiar de su novia estaba en la ciudad, y que era fotógrafa de la revista Vogue", relató. "Me dijo que tendría la oportunidad de aparecer en publicaciones muy importantes y que realmente podría validarme si trabajara con este fotógrafo. Mis ojos se iluminaron, me sentí honrada y emocionada, pensé que tal vez esta terrible sijituación en la que estoy podría convertirse en algo positivo", añadió.

Luego, contó cómo fue su experiencia con el fotógrafo recomendado. "Su nombre era Christian. Llegué a la oficina de Bang Bros sin saber qué esperar de un 'verdadero fotógrafo', pensando que íbamos a un hermoso set o ubicación. Así, Khalifa relató que le generó fuertes sospechas que no le pidieran que fuera maquillada de ninguna forma en particular, y que el fotógrafo le pidió que subiera a la terraza. Allí, le indicó que pose con un hiyab y réplicas de rifles automáticos.

Mia Khalifa tuvo un paso por el cine para adultos: ahora busca dejar de ser vista como "una actriz porno"

"Me dijo que me quitara el yihab y la ropa interior y que posara contra una pared", continuó. "Mi corazón comenzó a acelerarse. Sé que podría ser fácil para ustedes decir 'tuviste sexo en cámara, ¿cuál es el problema?'. Pero deben comprender el nivel de miedo que tiene una mujer cuando se siente impotente".

Además, la actriz indicó que el fotógrafo dirigió las poses de ella con sus propias manos. "Me sentí barata, menospreciada e indefensa", relató ella en su cuenta de tu Twitter, en un hilo que convirtió en trending topic " Justice por Mia Khalifa (Justicia por Mia Khalifa)".

En Instagram, la artista habló de las repercusiones de su descargo y agradeció el apoyo recibido. "Quiero agradecerles a todos. Sus voces de apoyo y palabras de amabilidad, aceptación, defensa y energía son muy apreciadas. Mis comentarios se han apagado al público durante el último año porque estaban inundados de odio", escribió en una publicación de Instagram, en donde no permitía que otros usuarios le dejen mensajes. "Fue hasta el punto en que nunca vi nada que no fuera una vergüenza directa de mi pasado, y estaba afectando mi salud mental, así como mi matrimonio, de todos los recordatorios constantes", indicó.

"Siento que ahora estoy en un lugar donde tengo una comunidad", sostuvo Khalifa. "Estuve viendo sus mensajes y publicaciones en los últimos meses, enviando mensajes y conociéndome a todos, descubriendo quién son ustedes y cuánto tenemos en común, ¡y no quiero parar! ¡Quiero hablar con todas ustedes, chicas, y voy a hacer todo lo posible!", añadió. ¡Los amo mucho a todos, gracias!".