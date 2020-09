Mica Viciconte apuntó contra Julieta Prandi: "Ella se cree su propia película"

La modelo en el Cantando recordó el conflicto que Prandi tuvo con ella en la obra que compartían en el verano y Prandi no se lo dejó pasar

En el Cantando 2020 del miércoles, Mica Viciconte habló de los supuestos conflictos con Julieta Prandi que ocurrieron el verano pasado, y la respuesta de la modelo, actual pareja de Emmanuel Ortega , no tardó en aparecer.

Ambas formaron parte del elenco de la obra Atrapados en el museo en Carlos Paz. Viciconte recordó esos momentos: "Yo trabajé con Juli en Incorrectas y la pasamos bien. Me llevé súper bien. Incluso había buena onda. Después en la temporada convivís mucho tiempo con una persona y, a veces, no es lo que creías o pegás más onda con otra. Yo jamás pensé que me iba a llevar tan bien con Flor Torrente, pero Juli vino una vez a mi casa. Yo la invité".

Luego Viciconte esbozó una teoría sobre lo que le estaba pasando a Prandi en el verano: "Yo creo que ella estaba pasando por un momento muy privado. Sentimentalmente la estaba pasando mal y quizás no pudo adaptarse. Creyó que nosotros estábamos en contra de ella y nada que ver".

Luego, se dedicó a recordar los entredichos con Prandi en Carlos Paz: "El último día planteó que nosotros le hacíamos la vida imposible. Hizo ese planteo, pero todos somos adultos. A vos te pinta ir a tomar un café con tal persona y no invitás a todos. Se armaban esos grupos. Yo un solo día los invité a casa, que hice pastas, y ella vino. Pero ella se cree su propia película. Nadie tenía un problema con ella porque no había nada".

Por su parte, Prandi en su cuenta personal de Twitter dio a entender que se estaba refiriendo a Viciconte y ninguneó el asunto: "Qué dice señora. Actualizar. Yo estoy en paz. Usted debería hacer lo mismo. A no ser que le sirva, claro".

Julieta Prandi ya había tenido conflictos con Flor Torrente, con quien también compartió escenario en la última temporada. Lo contó en Estelita en casa hace unos días: "Con Florencia no pegamos tanta buena onda en el verano y tuvimos una serie de malos entendidos que no se aclararon a tiempo. Cuando estás conviviendo dos meses y medio y las cosas no se hablan y se dan como entendidas se produce una vibra rara. Pero lo hablamos y nos dimos cuenta de que fuimos dos pelotudas".