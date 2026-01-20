La fuerte crítica de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani en medio del escándalo con Luciano Castro: “Fue amante”

El arranque del año estuvo atravesado por uno de los temas más comentados del verano: la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y los audios que sacudieron las redes sociales y los programas de espectáculos. En ese contexto, los dichos de Sabrina Rojas, expareja del actor, tomaron protagonismo y causaron furor.

Todo ocurrió después de que Griselda Siciliani aclarara públicamente que aún seguía en pareja con Luciano Castro [hecho que después él negó al anunciar su separación], incluso tras la filtración de audios y mensajes que el actor le envió a Sarah Borrell, una joven que conoció durante su estadía en Madrid. Frente a la repercusión, la actriz intentó tomar distancia del escándalo y sostuvo: “No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”. Sin embargo, esa postura no tardó en ser cuestionada tanto por el entorno mediático como por Sabrina Rojas, quien actualmente reemplaza a Yanina Latorre en la conducción del ciclo SQP (América TV).

Sabrina Rojas opinó sobre el escándalo y fue contundente (Captura: América TV)

Desde ese espacio, Rojas fue crítica con la manera en que Siciliani encaró el tema en entrevistas y apariciones públicas. “Cuando ella sale con Moria (Casán) tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada. Después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”, comenzó.

Asimismo, Rojas profundizó su postura con una comparación que no pasó desapercibida: “Se me vino a la mente en su momento Mirtha Legrand hablando de Tinayre diciendo: ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’”.

El análisis de la conductora también apuntó a la contradicción entre el pedido de privacidad y la exposición mediática. Sobre eso, expresó: “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis, siete años… ¿Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada que eso? Eso es hablar de tu vida privada”. “La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, sumó y aclaró que la persona casada con la que estuvo tanto tiempo no era Luciano Castro.

Todo se dio luego de las declaraciones de Griselda Siciliani sobre la polémica con Luciano Castro (Fuente: Instagram/@castrolucianook)

En otro tramo, Rojas puso en duda la idea de que Siciliani conozca realmente a Castro desde hace tantos años. “Ella dice ‘lo conozco al gordo hace 20 años’, pero ella en realidad no lo conoce. Ella conoce a un pibe que se cruzó circunstancialmente en la vida”, expresó, de manera contundente.

Por último, sugirió que la actriz no esperaba el nivel de repercusión que generó la situación y que su intento de descomprimir le jugó en contra. “Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta que se equivocó, que el que tenía que salir era él…”, reflexionó, antes de cerrar con una mirada más general sobre el tema: “Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente”.