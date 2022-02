Nicole Neumann se descompensó en la grabación de Los 8 escalones y no pudo continuar en el programa

Nicole Neumann generó preocupación durante la grabación de Los 8 escalones (eltrece) al descompensarse y tener que ser asistida por médicos. Afortunadamente, ya se encuentra bien.

La información fue revelada por el periodista Pampito en sus redes sociales. “Se descompuso Nicole Neumann. Aparentemente le bajó la presión. La atendió el médico de la productora, ya está bien pero no pudo quedarse a la segunda grabación del programa”, escribió. La conductora todavía no se expresó al respecto pero sí compartió una foto mostrando su look en Instagram.

La modelo ya se encuentra en buen estado. Fuente: Twitter

Este hecho se dio en el marco de supuestos rumores de embarazo de la modelo junto a su pareja, el piloto Manu Urcera. Carmen Barbieri habló al respecto en Mañanisima (Ciudad Magazine) luego de haber compartido un programa con Nicole. “Está bárbara, yo no le veo pancita, la veo re flaca, divina”, declaró y ante la consulta de Pampito remarcó: “Yo creo que no, ¿vos que decís? Yo no la veo embarazada, no tiene panza ni nada. Está bien cuidada, lleva una vida muy sana y está recontra enamorada”.

Semanas atrás, la expanelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) Maite Peñoñori había dado la información de que la pareja estaba realizando un tratamiento. “Estuvieron el 23 de noviembre en esta clínica que queda en Juncal y Aráoz. Nicole Neumann quiere ser mamá y Manuel Urcera también quiere ser papá. Están los dos muy entusiasmados e iniciaron este tratamiento”, contó la periodista.

En ese sentido, Nicole Neumann compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que sorprendió a muchos y que tiene relación con un pedido que le hicieron sus tres hijas -Indiana, Sienna y Allegra-, a raíz de la nueva relación que acaba de empezar.

“En un punto clave de la ciudad, cerca de todo para disfrutar de la ciudad a pleno. Volveremos y seremos cinco (¿o seis?)”, escribió Nicole en una publicación desde una terraza de Madrid. Ya de regreso al país, la modelo habló en Intrusos (América TV), en donde aclaró la historia detrás de esa frase. “Todavía somos cinco”, expresó pero abrió una puerta: “Seguramente en un momento se dará”. “Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’. Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”, bromeó.

“Con mi vida armada y tres hijas, solo volvería a ser madre si lo deseara con todo mi corazón. Todas las demás especulaciones son pavadas”, expresó la modelo, en referencia a las voces que aseguran que el embarazo de Micaela Viciconte, la pareja de Fabián Cubero, el padre de sus hijas, habría acelerado su deseo de volver a tener un hijo. Con respecto de la llegada de un hermanito para sus hijas, Nicole se limitó a afirmar: “Siempre quisieron un hermanito. Y me lo siguen pidiendo a mí, pero les dije que por ahora se entretengan con lo que hay”.