Micaela Viciconte y Fabián Cubero pasaron unos días en la playa y las imágenes despertaron nuevos rumores de embarazo Crédito: Instagram @fabiancuberooficial

9 de diciembre de 2020 • 14:16

Después de tres años de relación, el vínculo entre Micaela Viciconte y Fabián Cubero avanza a paso firme. La pareja decidió mudarse a una nueva casa y durante los últimos días pasaron algunos días en la playa. Lejos del descanso, agitaron los rumores de un posible embarazo.

Viviconte y Cubero pasaron unos días en un complejo en las playas de Miramar, donde estuvieron acompañados de varios amigos y se los pudo ver a través de sus redes sociales disfrutando del mar.

También aprovecharon para tomarse románticas postales que enternecieron a sus seguidores. Entre ellas, la modelo compartió algunas imágenes en las que se encuentra besando al jugador al atardecer en la playa. "Momentos con vos @fabiancuberooficial", escribió la rubia.

En la foto Viciconte lleva puesto un holgado vestido azul que alertó a sus 2,6 millones de seguidores, atentos ante la posibilidad de que la pareja pueda estar esperando un hijo. "Esa ropa sueltita...mmm", escribió una usuaria, mientras que otra opinó: "A mí me parece que hay tres en esa foto". En tanto, otra persona se preguntó: "Me parece que ya hay un baby en camino. ¿Estaremos esperando el tiempo prudencial?".

Los rumores de embarazo para esta pareja no son nuevos. De hecho, hace algunas semanas atrás, el propio Cubero habló al respecto y contó que todavía se están acomodando en su nueva casa y que apuestan a proyectos juntos, después tres años de noviazgo. "A pesar del estrés de la mudanza ya todo va tomando forma y al fin vamos a estar como queríamos", expresó.

El exjugador de fútbol no pudo evitar la pregunta del momento y sin titubear desmintió el embarazo de Viciconte: "Por ahora no hay nada para contar, Mica no está embarazada, aunque sí es un plan más a futuro".

Sin embargo, confesó que la imagina como una "gran madre" y que en su juventud la modelo incluso cuidó niños por la afinidad que siente con los más pequeños. "Ella es muy atenta y responsable. No sé si lo contó, pero ella ha cuidado chicos, fue uno de sus tantos trabajos", reveló Cubero.