En una nueva polémica entre la expareja y la actual de Fabián Cubero, Micaela Viciconte respondió a declaraciones "enigmáticas" que hizo Nicole Neumann en una entrevista Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 13:22

Micaela Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero, se enteró de que Nicole Neumann le tiró un "palito" en una entrevista y no lo dejó pasar. "Hay hombres que son influenciables por sus mujeres", había declarado la modelo.

En el programa Pampita online, donde hace poco se desempeña como panelista, Viciconte explotó: "Por supuesto, cuando empecé a convivir con Fabi, hablamos un montón de cosas. De última, es mi vida. Cuando hablan enigmáticamente, se cae de maduro, porque nadie puede hablar de nadie", expresó, haciendo referencia a la medida cautelar que limita las declaraciones de Cubero y ella.

Y agregó, tajante: "A mí, a esta altura, vaselina. Estoy bien con mi pareja. No estoy pensando en lo que dice alguien. Hace tres años que estoy con él. Vivo mi presente".

La modelo aseguró que la medida cautelar que le impuso Neumann le "hizo bien" Crédito: NetTv

Luego, habló de la medida judicial que Neumann impulsó para proteger la intimidad de las tres hijas que tiene con el jugador de fútbol. "A mí me llegó una cautelar, ya ni me acuerdo. Nunca usé a ninguna de las nenas. Y fue eso lo que le molestó. La va a tener que sacar. A mí no me cambia, esa es la verdad. No fue una decisión nuestra. No hice abuso de nada, porque no me interesa. No me cambia en nada. Estuvo bien la cautelar, me hizo bien, me olvidé", remarcó Micaela. Para cerrar, lanzó una crítica indirecta: "Nosotros no la incumplimos. Del otro lado, no sé".