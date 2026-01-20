Brooklyn Beckham publicó este lunes testimonios sobre el vínculo con sus padres en su perfil de Instagram. El fotógrafo de 26 años describió situaciones de conflicto familiar vinculadas a su esposa, Nicola Peltz. Los mensajes aparecieron luego de meses de especulaciones sobre un distanciamiento entre el joven y el matrimonio de David Beckham y Victoria Beckham.

Las siete frases más destacadas del hijo de Beckham contra sus padres

Brooklyn Beckham utilizó sus historias en la red social para exponer su verdad sobre la relación con su familia. El joven detalló situaciones de control y desprecio hacia su pareja actual. A continuación, las siete expresiones más relevantes de su descargo:

“Vi con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios” (Instagram, @brooklynpeltzbeckham)

“ No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida ”: el fotógrafo aclaró que su postura actual responde a una necesidad de protección personal.

”: el fotógrafo aclaró que su postura actual responde a una necesidad de protección personal. “ Vi con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios ”: la denuncia apuntó a una manipulación informativa deliberada con el objetivo de resguardar la reputación pública de los Beckham.

”: la denuncia apuntó a una manipulación informativa deliberada con el objetivo de resguardar la reputación pública de los Beckham. “ Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola a último momento ”: esta frase confirmó las versiones sobre el conflicto previo a la boda realizada en abril de 2022.

”: esta frase confirmó las versiones sobre el conflicto previo a la boda realizada en abril de 2022. “ Intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos de mi nombre ”: el hijo mayor reveló presiones económicas semanas antes de su casamiento que afectaban el futuro de sus posibles descendientes.

”: el hijo mayor reveló presiones económicas semanas antes de su casamiento que afectaban el futuro de sus posibles descendientes. “ La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en las redes sociales ”: la crítica se centró en la superficialidad de los vínculos internos y la prioridad de la imagen comercial.

”: la crítica se centró en la superficialidad de los vínculos internos y la prioridad de la imagen comercial. “ Mi madre invitó repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas ”: el joven describió una conducta sistemática orientada a generar tensión y malestar en su presente sentimental.

”: el joven describió una conducta sistemática orientada a generar tensión y malestar en su presente sentimental. “Desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad desapareció”: el testimonio vinculó su bienestar y salud mental con la distancia física y emocional definitiva de sus padres.

La cronología de la guerra interna de la familia Beckham

Cómo era el comportamiento de Victoria Beckham con Nicola Peltz

El casamiento en 2022 representó un punto de quiebre para el clan. Según el relato del joven en Instagram, la ex-Spice Girl retiró su apoyo en la creación del vestido de la novia a pesar del entusiasmo inicial. Peltz buscó un diseño alternativo de urgencia ante la negativa de su suegra.

El fotógrafo también detalló comportamientos incómodos durante la celebración. Victoria Beckham tomó el protagonismo durante la boda de una manera que su hijo calificó como humillante. Testigos citados por la revista People mencionaron que el cantante Marc Anthony elogió a la madre del novio como la mujer más bella de la velada. Este gesto ocurrió momentos antes de un baile planeado para los recién casados.

David Beckham rompió el silencio tras las graves denuncias públicas de Brooklyn Beckham

La situación incomodó a Brooklyn frente a los invitados. En esa misma noche, los integrantes del círculo íntimo comunicaron al joven que su esposa no pertenecía a la familia. Estas acciones profundizaron la brecha entre los protagonistas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.