Michael Giménez: de enternecer a Susana Giménez a los 9 años a brillar en La Voz y sorprender con una propuesta de casamiento

La Voz Argentina 2025 (Telefe) volvió a ofrecer una noche distinta, aunque esta vez el momento más recordado no tuvo que ver con una gran interpretación ni con alguna crítica punzante del jurado. En esta ocasión, el protagonista fue Michael Giménez, un joven mendocino que no solo emocionó con su versión de un clásico del rock nacional, sino que sorprendió a todo el estudio con una propuesta de casamiento que descolocó a todos. El gesto fue tan inesperado como emotivo, y si bien generó una ola de aplausos y sonrisas, fue Luck Ra quien no pudo contener las lágrimas y se mostró especialmente conmovido por lo vivido en el escenario.

El joven mendocino, que se definió como un apasionado de la música y el running, eligió interpretar “Tirá para arriba”, el clásico de Miguel Mateos, y antes de cantar le dedicó unas palabras a sus seres queridos, a quienes llamó sus pilares. A pesar de los nervios del debut, su interpretación logró emocionar al jurado. El primero en girar fue Luck Ra, que destacó su energía y le propuso unirse a su equipo. Poco después, el dúo Miranda! también lo elogió por su voz y presencia, lo que generó un cruce simpático entre coaches.

Le pidió casamiento a su novia en La Voz Argentina e hizo llorar a Luck Ra

Finalmente, Michael eligió ser parte del Team Luck Ra, y cuando ambos festejaban ese momento en el escenario, el participante reveló que tenía algo más preparado: le mostró al coach un anillo y pidió tomar la palabra frente a todos. “Hoy estoy acompañado de la persona que más amo en mi vida, y este es el día más importante de mi vida…”, dijo con la voz quebrada. Al entender lo que estaba por suceder, Nicolás Occhiato intervino rápidamente y acercó a la novia de Michael, que seguía todo desde un costado del estudio.

Los detalles del momento en que Michael le pidió casamiento a su novia en La Voz Argentina

Lo que siguió fue uno de los momentos más emotivos de la temporada: Michael se arrodilló y le propuso casamiento, ante la mirada atenta del jurado, los presentes en el estudio y el público en sus casas. Ella, visiblemente conmovida, lo abrazó entre lágrimas y, aunque al principio no se escuchó su respuesta, minutos después confirmó emocionada: “Él ya sabe la respuesta. Obvio que sí”.

La historia detrás del participante que conmovió a todos en La Voz Argentina

La Voz Argentina: quién es el joven que cantó, pidió casamiento y emocionó hasta a Luck Ra (Foto: Instagram @michaelgimenezok)

La historia de Michael Giménez comenzó mucho antes de su paso por La Voz Argentina. Desde pequeño mostró un gran talento musical y a los 9 años ganó el concurso infantil MiniMusic en el programa de Susana Giménez, interpretando clásicos como “La incondicional”.

Michael Giménez interpretó La incondicional en el programa de Susana

A lo largo de su carrera, Michael se fue consolidando como cantante profesional, teniendo en cuenta que fue declarado artista ilustre de Mendoza en 2014. Además, se hizo conocido en redes sociales por sus canciones futboleras, incluyendo un éxito dedicado a la hinchada del club mexicano Rayados, que suma miles de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify.

Michael Giménez en el programa de Susana Giménez

Pero la música no es todo en la vida de Michael. Es corredor aficionado y suele entrenar con constancia en el Parque General San Martín, uno de los espacios verdes más representativos de la capital mendocina. Fue justamente allí donde compartió una experiencia distinta junto a Nicolás Occhiato. En la emisión del programa, se vieron imágenes del conductor corriendo junto a Michael por los senderos del parque, lo que permitió conocer una parte más personal y cercana del participante. “Arranqué de muy pequeño, siempre me ha gustado y me ha apasionado mucho el correr. Llevo casi diez años, pero hace dos decidí tomarlo de forma más profesional”, reveló, sobre su otra pasión.

El running, su cable a tierra fuera del escenario (Foto: Instagram @michaelgimenezok)

En su presentación en La Voz Argentina, Michael sorprendió no solo por su voz, sino también por su autenticidad y entrega emocional. Luck Ra destacó su talento y expresó que “tiene una voz auténtica, muy nuestra, y se nota que hay algo más allá de lo técnico”. Por su parte, Miranda! coincidió en resaltar la sensibilidad de su performance: “Nos tocó el corazón”. Debido a esto, con una fuerte presencia, Michael se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la temporada.