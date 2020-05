El documental está centrado en la vida de Michelle Obama dama estadounidense y revela detalles de la intimidad de su familia.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2020 • 12:09

En Becoming , el nuevo documental de Netflix en el que Michelle Obama narra su vida, se presentan algunas de las memorias que la ex primera dama volcó en su autobiografía del mismo nombre, y que se tradujo al español como Mi historia . El libro vendió más de dos millones de copias en sus primeras dos semanas a la venta en Estados Unidos en 2018, y se espera que el documental tenga la misma recepción del público.

El inspirador film está centrado en la gira que la esposa de Barack Obama hizo por los Estados Unidos para presentar su libro, en la que recorrió 34 ciudades. Los eventos en estadios enormes repletos de gente, dignos de una diva pop, se van combinando con el detrás de escena que muestra a la ex primera dama con su madre y hermano, su equipo de trabajo, sus guardaespaldas y hasta su famoso esposo. Incluso hacen algunas breves apariciones sus hijas, Sasha y Malia , algo que resulta excepcional.

Durante el documental, Michelle hace algunas interesantes revelaciones sobre su vida y sobre la intimidad en la Casa Blanca, durante el período en el que Obama fue presidente de los Estados Unidos. En Twitter, Michelle dedicó una serie de publicaciones para anticipar el estreno del documental, en el que habló de su infancias, pero también de inspiradoras historias de mujeres que conoció durante los últimos años.

"En Becoming, van a conocer la historia de Shayla, una mujer extraordinaria, y de su familia". Su amor y sacrificio los van a inspirar y no puedo esperar a compartir su historia", señaló.

Los detalles de la historia de Michelle Obama que revela Becoming

Uno de los momentos más conmovedores de Becoming, es cuando Michelle se refiere a su decisión de ir a la universidad. La orientadora, según cuenta en el documental, la acusó de ser demasiado "ambiciosa" por elegir Princeton como casa de estudios. "No creo que Princeton sea para ti", cuenta Michelle que le dijo la mujer. "¡Qué desfachatez! Parece que estaba equivocada".

Además, la ex primera dama se refirió a su época universitaria y a la discriminación que sufrió por ese entonces. "Una de mis compañeras de cuarto en la universidad se mudó porque a su madre la horrorizaba que yo fuera negra", relata Michelle en el film. "Sentía que su hija corría peligro. Yo no estaba preparada para eso".

En el documental Michelle Obama revela varias anécdotas de su vida en la Casa Blanca.

Por supuesto, la esposa de Barack Obama también habló de su período como primera dama. "Cuando fuimos elegidos muchos pasaron por alto el racismo que estaba destrozando nuestra nación. Barack y yo vivíamos siendo conscientes de que nuestra sola existencia era una provocación". En ese sentido, apuntó: "Si queremos llegar a algún lado juntos, debemos estar dispuestos a decir quiénes somos. Yo soy la exprimera dama de los Estados Unidos y también soy descendiente de esclavos. Es importante tener presente esa verdad".

Durante la pellícula, Michelle cuenta que haber sido primera dama fue "el mayor honor" de su vida. "¿Pero cuánta gente está en esa posición de ser el centro de atención de todos?", se pregunta. "Cada gesto que haces, cada parpadeo, es analizado. El mundo observa cada uno de tus movimientos. Tu vida ya no te pertenece".

Una de las anécdotas más simpáticas incluídas en el documental es cuando Michelle relata que debió suplicarles a los empleados de la Casa Blanca que no limpien el cuarto de sus hijas, para que ellas mismas aprendan a ordenar su habitación y lavar su ropa. "No iba a criar a unas niñas que no saben hacerse la cama", explica.