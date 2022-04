Migue Granados dejó solo a Guillermo Francella durante una entrevista y se fue al baño

Guillermo Francella fue invitado al programa que Migue Granados conduce por ESPN, en el marco del estreno de Granizo, su última película. Fiel a su estilo, el animador se mandó una de las suyas. En el ciclo, la cena ocupa un espacio importante y cuando llegó el plato principal, el conductor pidió permiso para retirarse al baño. Entonces, en ese momento el reconocido actor quedó solo e improvisó una charla con el locutor en off durante unos minutos en los que incluso bromeó con la idea de cerrar un contrato para dedicarse a la animación en la próxima temporada.

“Me estoy re meando”, reconoció Migue Granados cuando junto a su invitado se disponían a degustar un Tomahawk ahumado en olivo, con papas al hierro y unos coles de Bruselas. “¿Podemos hacer un pausita? Yo sigo a morir”, le respondió Francella. “¿Me esperás?”, consultó incrédulo el conductor de Playroom (ESPN3). Mientras que el actor con seguridad contestó: “¿Cómo no lo voy a esperar? Casi Miguel, te iba a pedir yo, pero estoy bien”.

Guillermo Francella y Migue Granados instagram @miguegranados

En ese momento, el protagonista de la recientemente estrenada Granizo prosiguió. “De primera productor, qué bueno está esto ¿Lo conduzco yo ahora?”, dijo el humorista en referencia a la carne que degustaba y a cómo seguía la escena.

El locutor en off entonces intervino y empezó a conversar con el actor. De hecho, le consultó si le gustaba la comida. “Sí, yo estoy bien, comiendo muy rico y muy buen vino también. La uva la desconozco, ¿qué es Malbec?, respondió el actor y luego consultó sobre qué varietal bebía.

¿Usted siente que la pillada puede ser larga?”, preguntó con picardía Francella. “Es de meo largo el señor Granados”, contestó en el mismo tono el profesional. La charla cómplice continuó entre ambos y el protagonista del Secreto de sus ojos comentó: “Sabe que me gusta hacer un programa así en vivo, quiero charlar. ¿Cuál es la cámara? Hay que darle ritmo. Qué lindo este tema porque me gusta charlar, mire lo que una meada ocasionó ¿no?”.

Guillermo Francella improvisa una charla con el locutor en off mientras espera a que Migue Granados

“Bueno, ya cerramos para el año que viene”, le propuso su ocasional interlocutor. “¿Usted considera que puede haber posibilidades? ¿El año que viene, cable o aire?”, agregó el actor y hasta se animó a consultar cuánto le podrían pagar. Enseguida, la voz en off le aseguró: “De seis ceros para arriba con usted, obvio. Podemos firmar después de comer si quiere”. Luego regresó Migue Granados y comentó: ¿Están haciendo negocios si mi?

Guillermo Francella recordó el día que conoció a Fidel Castro y compartió la frase que lo conmovió

En otro tramo del mano a mano entre Migue Granados y Guillermo Francella, la charla derivó hacia el día en que el actor conoció a Fidel Castro gracias a la popularidad de sus programas en Cuba. El histórico encuentro se produjo hace casi veinte y el humorista recordó una frase que lo dejó sorprendido.

“¿Quién te movió el piso conocer?”, se interesó el entrevistador. “Fue muy fuerte cuando vi a Fidel Castro. En 2003, fui a Cuba porque Poné a Francella, el ciclo de humor que hice en 2001-2002, funcionó muchísimo en toda América Latina y especialmente en La Habana”, relató, en referencia al programa de sketches humorísticos que se transmitió a lo largo de dos temporadas por Telefe.

Y continuó: “Me acuerdo que antes de viajar todos me decían ‘mirá que no vas a poder caminar eh’ y yo tenía que ir al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Fui con Adrián Suar y Luis Scalella. Y dicho y hecho, cuando llegué me di cuenta que era como un Jefe de Estado”.

Uno de los sucesos que más lo marcó de ese viaje fue que, al desembarcar en el aeropuerto, se encontró con una comitiva y que, tras la cálida recibida, lo trasladaron hacia el Hotel Nacional, el edificio más lujoso de toda la región.

Guillermo Francella junto a Fidel Castro en el 2003 (Foto Twitter /@perfilretro)

“Fui de sábado a sábado y siempre me decían ‘el Comandante te quiere ver’, pero nunca me venían a buscar”, reveló. Entretenido, Granados preguntó si Castro miraba Poné a Francella y cuestionó cómo lo hacía. “A la mañana se despertaba con los VHS para verlo y se divertía mucho”, aseveró el protagonista de Granizo.

Con su interlocutor totalmente compenetrado en el relato y con la expresión de quien no puede creer lo que oye, llegó finalmente al punto cúlmine de la historia: su entrevista personal con el mandatario cubano. “Fue inolvidable. Me vinieron a buscar porque era el último día, ya tenía la valija medio hecha y estaba en la pileta del hotel. Veo que entra un tipo de fajina y digo ‘¿qué pasó?’. Se acercan a mí y me dicen ‘señor Francella, el Comandante lo quiere ver’. Me bañé rápido y les dije ‘miren que el avión sale...’ y me dijeron ‘tranquilo, no sale’”, narró.

“Lo vi y fue muy fuerte. Me dijo la mejor frase que escuché por años y me emocionó mucho ‘¿tú eres consciente de lo que es hacer feliz a un pueblo? Tú haces feliz a mi pueblo’. Fue una cosa inolvidable. Estuve como una hora y pico con él”, continuó, todavía conmovido por el reconocimiento que recibió tantos años atrás.