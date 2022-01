Un participante intentó seducir a Nazarena Di Serio, ella lo puso a prueba y lo descolocó

Nazarena Di Serio debutó al aire de 100 argentinos dicen (eltrece) como reemplazo de Dani La Chepi, quien dio positivo de Covid-19 y tuvo que aislarse por unos días. Mientras que Darío Barassi está de vacaciones y asume otros compromisos laborales, su lugar en la pantalla de Eltrece rota entre distintas figuras.

La meteoróloga tomó las riendas por unos días y ya logró cautivar a los participantes del programa. Sin embargo, uno de los concursantes intentó avanzar un poco más con otras intenciones perobueno no logró conquistar a la conductora.

Al igual que Barassi, Di Serio se acercó a la familia ganadora para charlar con ellos y sacar un poco de información sobre sus vidas. “Joaquín, no te puedo preguntar nada porque no tenés novia, estás solo, la estás pasando bomba”, bromeó Nazarena. Aprovechando la situación, el joven le respondió con una sonrisa en el rostro: “Como quieras, charlamos de lo que quieras”.

“Este me está tiroteando de una manera terrible, Luli... ¡Luli, decí algo!”, exclamó la conductora mirando detrás de cámara y hablándole a la productora general. “Bueno, Naza... pensalo”, se escuchó de fondo. Di Serio tomó el consejo, se acercó al mostrador y se sentó arriba. “Está a full este chico hoy conmigo, es el primero que me voy levantando en estos primeros tres días... si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Contame ¿Cómo va?”, le dijo a Joaquín.

Un participante intentó conquistar a Naza Di Serio pero no salió como esperaba

“¿Después de tres días soy el primero?”, inquirió él. “Sí, porque vienen muchas parejas ¿Todo bien?”, contestó Nazarena e intentó reanudar la conversación con el participante. Joaquín respondió e intentó sacarle conversación. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes. “¿Ese es el chamuyo que tenés? Dale, chamuyá bien...”, replicó ella. “No, bueno pero ¿Qué querés que te diga?”, sentenció él. Con cara de fastidio, Nazarena se quejó mientras miraba a cámara y lo miraba a él.

“No, yo no te tengo que guionar... Ay, Luli ¿Ves que me pasa esto? Joaco, vengo acá, me siento en el mostrador, te digo: ‘Dale, chamuyame’ y me decís: ‘¿Qué querés que te diga?’”, sentenció. Nuevamente él tuvo su oportunidad: “¿Cómo te estás sintiendo, a ver? Dale, emepecemos ¿Estás muy tranquila? ¿Qué esperás para este año?”.

Las preguntas no alcanzaron y con un poco de humor cerró el momento: “¡Qué preguntas horribles! Chamuya espantoso, me aburrió... si un pibe en un bar me pregunta: ‘¿Qué esperás para este año?’... ¿Qué sos, mi vieja? ¿Mi jefe? ¿Qué querés hacer este año en el canal?... un espanto. Luli ¿Podemos hacer otro casting?”. “¡Pero no estamos en un bar!”, atinó a responder el joven de fondo.