“Miraba el programa desde la clínica”: la ganadora de Los 8 escalones del millón conmovió a todos al revelar su lucha contra un linfoma

El programa de Los 8 escalones del millón (eltrece) cuenta con cientos de participantes que buscan cumplir sus sueños con al lograr el premio. Son múltiples las historias de vida que llevan a los concursantes a postularse y que dejan atónitos tanto a los espectadores como al propio conductor, Guido Kaczka. En la edición de este martes, la ganadora relató su experiencia y conmovió a los presentes en el programa.

Ayelén, de 26 años, contó que vive en el barrio porteño de Mataderos, junto a sus papás, Luis y Andrea. La joven fue diagnosticada en 2021 con un linfoma, que puso en riesgo su vida y la hizo someterse a un severo tratamiento que finalizó en octubre del año pasado. “El look no es a propósito, sino porque me está creciendo el pelo”, detalló.

La concursante se consagró como ganadora del millón de pesos la noche del martes, tras el acierto de la pregunta final, en la que advirtió que el diseñador de moda Issey Miyake fue quien creó el look de polera negra que se volvió un sello característico de Steve Jobs. El premio lo empleará para disfrutar con aquellas personas que la acompañaron en el duro proceso y se irá a vivir sola.

“No lo puedo creer. Estoy tan feliz. La vida es como el fútbol, siempre da revancha”, aseguró la ganadora, en referencia al tratamiento médico al que se sometió durante varios meses tras su diagnóstico de un linfoma. “Miraba el programa en la clínica todas las noches”, apuntó.

“Tenía un tratamiento bastante invasivo, porque estaba internada cinco días con la quimio, así que miraba el programa. Creo que en ese momento todavía no estaba a la tarde, pero me distraía con [Darío] Barassi y con el programa a la noche. Competía con mi papá, que me hacía la segunda en la clínica”, detalló Ayelén, según consignó eltrece.

La joven anunció que continuará en la competencia e irá a por los 2 millones de pesos. “Ahora disfruto todo. Siempre para adelante”, aseveró.

El drama de Javier

“Estoy aprendiendo a caminar a los 46 años”. La historia de vida de Javier, un concursante del programa que vive en Ciudadela junto a su pareja, María, conmovió a Carmen Babieri, integrante del jurado del certamen. El hombre, que trabaja como técnico de aire acondicionado y calefacción, reveló un episodio que le provocó la amputación de una pierna y el uso de la muleta para siempre.

“Fui víctima de un asalto. No robaron nada, me entraron a matar directamente. Entraron a nuestra casa tres personas vestidas de Policía Federal, nos acribillaron y se fueron. Ni un minuto duró el episodio”, expresó en el plató de Los 8 escalones del millón.

Fue a los 8 escalones, compartió su dura historia de vida y recibió un consejo de Carmen Barbieri

Y agregó:” Esto ocurrió el 19 de junio de 2020. Estuve hospitalizado en plena pandemia. Ahora hay tres detenidos, que solo Dios sabe si son o no. A mí me amputaron porque recibí 25 disparos y mi pareja, 9. Sufrí una fractura de tibia y peroné expuesta, de fémur, y en la mano tengo un dedo afectado”. Barbieri apuntó: “Hay que seguir adelante. Pero que se haga justicia”.