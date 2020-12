La diva regresó a su programa luego de estar ausente durante buena parte del 2020

Luego de estar nueve meses en cuarentena, la diva de los almuerzos Mirtha Legrand regresó el sábado a la edición nocturna de su programa, conducido en su ausencia por su nieta Juana Viale.

En el momento de narrar cómo vivió el aislamiento decretado a causa de la pandemia de coronavirus, Mirtha confesó que una aplicación en particular la ayudó a sobrellevar la distancia física con su familia.

"Me he hecho adicta a los WhatsApp. Es una pasión que tengo, tengo los dedos duros, mochos, de tanto teclear", bromeó Mirtha. "Sí, ya sé. Eso me consta", agregó Juana. "Me gusta comunicarme con la gente a través del WhatsApp", subrayó Legrand.

"¿Dejaste la llamada de teléfono un poco de lado?", le preguntó su nieta. "Sí, sí. El WhatsApp lo entiendo, pero hay otras cosas del teléfono que no las entiendo. A veces yo te mando y no me contestás", le reclamó Mirtha. "Es que me los mandás a las dos de la mañana", contestó la actriz.

"Hay veces que me despierto dos o tres de la mañana y llamo", admitió la conductora. "¿No dormiste nada anoche? ¿Estabas con nervios?", preguntó Juana. "Me costó, me costó", reconoció la "Chiqui".