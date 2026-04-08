El inesperado vínculo que une a Emanero con Mirtha Legrand: “Me da un poco de vergüenza”

En medio de Todo Por Un Beso Tour, gira que dará inicio este 9 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires, Emanero visitó Otro día perdido (eltrece), ciclo en el que no solo brindó detalles de su carrera artística, sino que también sorprendió con una revelación sobre el vínculo que lo une a Mirtha Legrand.

Emanero reveló un dato desconocido sobre su parentesco con Mirtha Legrand (Foto: Captura TV)

Todo surgió cuando Mario Pergolini le mencionó que se había enterado de que era pariente de la conductora del icónico ciclo de los almuerzos. “Algo así. Mirtha no sabe esto y la verdad es que me da un poco de vergüenza”, expresó el artista con cierta timidez y mencionó que cuando visitó el programa de Juana Viale -el pasado 1 de marzo-, prefirió no decir nada al respecto.

En un relato detallado, Federico Gianonni —nombre que figura en su DNI— explicó que esta conexión se remonta a la llegada de sus ancestros a la Argentina. Específicamente, cuando su bisabuelo y el padre de la diva —quienes eran hermanos— emigraron juntos desde España y se instalaron en Coronel Dorrego. “Mi bisabuelo era el hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España, vinieron a Coronel Dorrego. Uno se quedó en Coronel Dorrego, tuvo familia, ese es todo mi linaje y el otro se fue para Rosario y la tuvo a Mirtha y ese es el otro”, indicó.

Si bien reconoció que, técnicamente, Mirtha Legrand vendría a ser algo así como su “abuela segunda”, el rapero fue tajante al aclarar que se trata simplemente de un dato de color. “Lo vuelvo a aclarar por las dudas, lo vuelvo a aclarar: es un dato de color. Las familias nunca se conocieron en la vida”, lanzó.

Emanero estuvo sentado en la mesa de Juana Viale, pero evitó dar detalles de su parentesco

Frente a la ironía de Mario, quien deslizó que el encuentro familiar podía darse en el marco de una herencia, Emanero rectificó esa idea. Con una sonrisa, el músico se sinceró: “No, qué herencia, no. Por eso no lo quiero contar, porque parece que me quiero agarrar de algo. Es un parentesco raro”.

Finalmente, más allá de la anécdota genealógica que conecta a los Giannoni con los Martínez Suárez, el artista de 38 años dejó en claro que prefiere que los reflectores sigan puestos sobre sus canciones.