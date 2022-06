Mirtha Legrand reapareció tras superar el coronavirus y recibió una sorpresa de Juana Viale

En el medio de la controversia por su vuelta a la televisión en otro canal, la conductora Mirtha Legrand se mostró públicamente en el desfile de Gino Bogani que se llevó a cabo en la noche de este jueves en el Museo Malba por motivo de la Semana de la Alta Costura. Fiel a su glamour, la conductora de los emblemáticos almuerzos se vistió con un abrigo dorado con plumas en el cuello, guantes blancos y lentes que combinaban con su atuendo. Luego de haberse contagiado de covid, retomó sus salidas nocturnas, demostró que esta recuperada y brindó una entrevista refiriéndose a su posible vuelta a la pantalla chica.

En la primera fila junto a la “Chiqui” estaban el empresario Eduardo Costantini, su hija y conductora Marcela Tinayre, y algunas amigas íntimas, quienes disfrutaron de los más finos atuendos creados por Gino Bogani, considerado “el padre de la alta costura”.

La conductora de televisión salió por primera vez luego de haberse contagiado de coronavirus y brindó una entrevista con excelente humor a LAM (eltrece) tras la finalización del desfile: “Después del covid es la primera salida. Estoy muy bien”, declaró Mirtha Legrand y se refirió a la inesperada aparición de su nieta Juana Viale en la conclusión del evento: “La pasé muy bien. Estoy emocionada con lo de Juana, una sorpresa impresionante, increíble. Ella me dijo que no venía y Gino es cómplice”, manifestó la celebridad argentina entre risas. La sorpresa fue que Juana cerró el desfile con un impresionante vestido de novia.

Guantes, plumas y anteojos: la primera aparición de Mirtha Legrand post covid

Además, la “Chiqui” dio detalles de la conversación que tuvo con su nieta previo al evento de Bogani: “Juana no puede ser que no vayas, vos tenés que ir a lo de Gino y no me contestó. Apareció acá de novia, divino”, dijo la conductora en referencia al vestido blanco que portó Juana Viale en el cierre del desfile.

Por otra parte, su hija Marcela Tinayre, declaró que ella tampoco sabía nada de la sorpresa y se emocionó al ver a Juanita portando un fino atuendo de novia. Además, ante la pregunta de que si deseaba que su hija se casara respondió tajante: “Fantasía de ustedes por ahora”, haciendo referencia al programa de Ángel de Brito.

Por último, Mirtha Legrand habló de su posible regreso a la televisión y aseguró que no sabe nada todavía porque no habló con Nacho Viale. Igualmente, aprovechó para dejar en claro sus intenciones: “Tengo ganas de volver a la televisión, es más, ya debería haber vuelto”, afirmó.

Hay una posibilidad de que Mirtha conduzca los sábados y su nieta Juana los domingos Gentileza StoryLab

Hasta el momento trascendieron rumores que Nacho Viale estaba en tratativas con Telefe para la que la figura vuelva a la televisión, sin embargo, lo desmintió y aún es una incógnita cómo será la tan ansiada vuelta. Lo cierto es que el productor está esperando una respuesta de la propuesta que le hicieron a eltrece y el vencimiento será el viernes de la semana que viene, según la declaración que dio a La Nación. “Al sexto mes (del año) debería haber vuelto, pero en eso estamos”, sentenció la “Chiqui”, quien sugirió que podría conducir el programa los sábados y su nieta los domingos, aunque todavía hay que esperar la confirmación.