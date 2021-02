Mirtha Legrand, sobre las vacunas vip: “Fue una inmoralidad lo que han hecho”

En el día de su cumpleaños, Mirtha Legrand habló con todos los programas de radio y televisión que llamaron para saludarla. Tras compartir cómo será el festejo con familiares y amigos, la conductora opinó sobre el escándalo de las vacunas vip y confesó que, después de tanta espera, finalmente se vacunará esta semana.

“Al Presidente lo tomó de sorpresa lo que han hecho, porque ante las elecciones no le hace ningún favor todo esto. Creo que si hubiera sabido lo que pasaba, lo hubiese parado a tiempo. Es una inmoralidad lo que han hecho. Me parece terrible. Pero estoy segura de que el Presidente no estaba al tanto, y cuando lo supo decidió despedir a Ginés González García”, dijo este mediodía, en diálogo con la señal C5N.

“Es muy delicado el tema. Yo creo que nadie pensó que todo esto iba a salir a la luz”, reflexionó Legrand. “Fue una sorpresa enorme para los vacunados y los no vacunados. Primero debería estar la gente grande, la gente que trabaja en salud”, continuó.

Mirtha Legrand: "Ya me anoté y mañana me dan la vacuna"

Poco antes, la diva había hablado con Nosotros a la mañana, donde dio detalles de cómo transita su cumpleaños. “Me desperté temprano, a las 8.30. Estoy disfrutando de este día, no doy abasto atendiendo el teléfono, me siento muy agasajada”, comentó Legrand. Y si bien aclaró que su festejo será atípico por el protocolo, la conductora habló de los preparativos para esta noche: “Hoy me voy a reunir con la familia y amigos, pero pocos por el tema del protocolo. Creo que somos 14 nada más. Me voy a empezar a preparar a las seis de la tarde para estar bien para la noche”, reveló fiel a su espíritu.

Tras asegurar que “tener salud y ganas” es la clave para seguir trabajando a esta altura de su vida, la conductora también se refirió al escándalo de las vacunas vip. “Me parece un horror. Ahora dicen que no se dieron cuenta. Es el único país en el mundo que haya ocurrido algo semejante. Es deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. Yo no sé si fueron llevados por el temor, la amistad o comodidad, no sé qué los llevo a hacer algo semejante”, expresó con cierto enojo, mientras advirtió que ella se vacunará esta semana.

“Ya tengo el turno pero no voy a decir ni cuando ni donde. Todos los trámites los hizo Nacho [Viale, su nieto] porque era muy engorroso, yo no sabía por dónde empezar. Así que voy a ir a vacunarme con mucha alegría, felicidad y dando gracias a Dios por estar todavía. Nunca imagine llegar a esta edad”, confesó, entre risas, al tiempo que anticipó que su vuelta a la televisión será “muy pronto”.

LA NACION