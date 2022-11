Mirtha Legrand ya palpita el Mundial: el menú temático que presentó Jimena Monteverde para los invitados del sábado

escuchar

Las emblemáticas mesas de Mirtha Legrand, que se convirtieron en cenas esta temporada, siguen dando de qué hablar cada fin de semana. En la última emisión, la conductora sorprendió a sus invitados con un menú inspirado en las costumbres argentinas a la hora de disfrutar de un nuevo Mundial de fútbol.

Este mes se celebrará la decimosegunda edición de la Copa del Mundo que ilusiona a los argentinos, sobre todo, por el desempeño actual de la selección desde la asunción de Lionel Scaloni.

A tan solo una semana para que comience la tan ansiada competencia, la producción de Mirtha Legrand eligió una entrada y un plato principal en referencia a la vieja costumbre de los argentinos a la hora de ver un partido importante frente al televisor.

El menú temático que presentó Jimena Monteverde para los invitados de Mirtha Legrand

Este sábado, la “mesaza” estuvo compuesta por los políticos Luis Juez y Amalia Granata, los periodistas Silvia Mercado, Ángel de Brito y Pilar Ramola, y la empresaria Rocío Oliva. En el comienzo del programa, la cocinera Jimena Monteverde, quien está encargada de la producción de los platos en esta temporada, se acercó a presentar el menú.

“Estamos palpitando el Mundial con el menú de hoy”, introdujo Jimena con una sonrisa y agregó: “Tenemos una picadita, a Pilar le hicimos una veggie”, en referencia a la preparación especial que recibió la analista española.

Mirtha Legrand disfrutó de otra "mesaza" desde su vuelta a la televisión Instagram: @mirthalegrand

“Escuché que están carísimas las picadas”, manifestó la conductora con una sonrisa y la cocinera acotó: “Son carísimas, por eso hay que hacerlas en casa”, para la risa de todos los invitados.

“Tenemos de menú un principal de picoteo de comida argentina: unas mollejas con humita y unas empanadas salteñas hechas por una cocinera especializada”, explicó la cocinera y concluyó: “Es una degustación palpitando el Mundial y de postre un flan riquísimo, todo hecho con productos maravillosos”.

Pilar Ramola tomó la palabra y se refirió a la atención que tuvo: “Gracias a mí me ha hecho algo especial porque no como carne, sé que me va a odiar toda Argentina, pero hace 20 años que no como carne”.

“Cada vez más personas comen carne”, concluyó la conductora antes de que comience la cena con la “mesaza” que hizo tributo al Mundial de Qatar 2022.

“Jimenita nos sorprendió con un menú especial por el mundial”, escribió la producción en las redes sociales de Mirtha Legrand junto a una foto en la que se ve a la cocinera sonriente y mostrando el plato.

Jimena Monteverde presenta el menú ante los invitados de Mirtha Legrand Instagram: @mirthalegrand

En la publicación de Instagram, la opinión de los televidentes del programa se dividieron: algunos aprovecharon para quejarse de los invitados y otros para halagar a algunos de ellos, como por ejemplo, la española Pilar Ramola. “¡Qué buena mesaza! Placer escuchar tan buen debate, excelentes los invitados, impecable Mirtha”, escribió una usuaria.

Cabe señalar que el seleccionado argentino comenzará la ilusión de ganar la Copa del Mundo el próximo martes 22 de noviembre, cuando se enfrente a Arabia Saudita por el Grupo C. Ese día el debut será a las 7 de la mañana y posiblemente el menú sea más bien facturas y mate más que salame y empanadas. Sin embargo, en los siguientes dos partidos, habrá tiempo para el plato estrella ya que se jugarán a las 16hs, ideal para una picada, un snack y una bebida fría.

