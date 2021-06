Silvina Escudero reveló una historia picante junto a otra famosa: “Mi novio tenía esa fantasía”

Luego de regresar junto a su novio Federico tras ocho meses de estar separada, Silvina Escudero confesó en el programa Debo Decir (América) una historia hot que protagonizó junto a Noelia Marzol en un boliche.

“Nunca estuve con una mujer. Me parece muy atractivo el cuerpo de la mujer pero nunca estuve con una, aunque sí chapé con una famosa”, reveló la panelista de Los Mammones. “Pasó que mi novio de ese momento tenía la fantasía de que esté con otra mujer y chapamos, pero no pasó de ahí. Esto no fue nada íntimo ni privado sino que fue en una fiesta en el costado de un boliche, en uno de mis cumpleaños”, relató Escudero.

“Ella estaba ahí, es una bomba y chapamos. No creo que haya problemas en decir quién es. Es una amiga, una bomba que acaba de ser madre. Es Noelia Marzol, una hermosa mujer”, reveló Silvina y agregó: “Nos besamos durante 30 segundos. Un chape, chiquitín. Y mi novio estaba feliz pero no me generó nada”, explicó la bailarina.

“Estoy en pareja de nuevo. Es como la décima oportunidad que nos damos”, había revelado hace dos semanas Escudero en el programa Es por ahí. “Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, cada uno hizo su vida y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, expresó.

LA NACION