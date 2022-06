Floppy Tesouro reveló que le ofrecieron una cifra millonaria a cambio de sexo: “Era un número halagador”

Floppy Tesouro hizo una sorpresiva confesión que dejó a todos sin palabras. La modelo y actriz reveló que le hicieron una oferta millonaria a cambio de sexo y que la rechazó. “Jamás quebré mis valores”, remarcó en diálogo con Mauro Stendel en el ciclo de YouTube 3 fases.

Con más de 16 años de carrera y casi un millón y medio de seguidores en Instagram, Tesouro es una de las figuras argentinas más requeridas del ambiente. Es referente en el mundo del fitness y lleva adelante su propia línea de indumentaria deportiva. En medio de una escapada a Miami, uno de sus destinos turísticos favoritos, la artista de 37 años habló con el youtuber, repasó su historia y contó algunos detalles inéditos de su vida.

La oferta millonaria que recibió Floppy Tesouro a cambio de sexo

“Vos sabés que Miami es muy chico y las bolas se corren rápido”, le advirtió el conductor del ciclo en un momento de la entrevista. “Has rechazado una oferta de seis figuras para vender tu cuerpo, ¿es verdad?”, le preguntó. Y precisó el lugar donde ocurrió el hecho: “Cantina La Veinte”, un conocido restaurante mexicano de la ciudad estadounidense.

“Este dato seguro lo pasó Gaby Álvarez, mi amigo personal”, respondió Tesouro mientras se tapaba la cara de vergüenza. “Pero esto da muestra de que tus valores no se quiebran por dinero”, le dijo Stendel. “No. Tenías data precisa, Maurito, y la verdad es que no. Nunca, nunca, jamás quebré mis valores”, aseguró Floppy.

Respecto a la cifra, la actriz y modelo prefirió no recordarla. “¡Ni lo digamos! Pero bueno, era mucho dinero”, admitió. Y aclaró: “Creo que cada uno es como es y que yo respeto al resto. Y que cada uno hace lo que siente, lo que quiere, lo que puede”.

La confesión de Floppy Tesouro que dejó a todos sin palabras (Foto: Instagram @floppytesouro)

Floppy aclaró que es una afortunada. “Tengo la carrera que quiero, la familia que quiero; logré muchas cosas en mi vida, en lo personal y en lo laboral, por lo que no necesitó aceptar la propuesta millonaria”, continuó. “Creo que todo eso vale mucho más y duermo tranquila”, remarcó. “Pero me parece que cada uno es dueño de hacer lo que quiera”, sostuvo.

La actriz explicó que agradeció la propuesta, pero que la rechazó. “Dije ‘qué halago, de mil amores, pero no, no va conmigo’”, precisó e insistió: “Es un número halagador total. Pero yo me fui a comer, terminé de cenar con amigos, nos divertimos y me fui al hotel a dormir divina y tranquila”.

La modelo compartió un dato de su intimidad en el programa Divina comida Gentileza Telefe

Además, aseguró que fue el mayor monto que le ofrecieron en su vida, y que también le hicieron una oferta similar en Argentina. Sin embargo, sostuvo que en las dos oportunidades sintió rechazo. “A ver, el hecho de que seamos modelos y que laburemos con nuestro físico, no les da derecho también a sentir que una es un objeto”, reflexionó Floppy. Y agregó: “Entonces, desde ese lugar, a mí en lo personal me genera rechazo. Capaz no se pueden levantar a una chica si no es por dinero, ¿qué sé yo?”, cerró el tema.