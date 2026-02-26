Morena Beltrán reveló que otros jugadores de Boca le escribieron para invitarla a salir antes que Lucas Blondel

Morena Beltrán visitó el programa Sería Increíble en el canal de streaming Olga y dejó mucha tela para cortar con sus declaraciones. La periodista de ESPN reveló que antes de empezar a salir con Lucas Blondel, con quien se va a casar próximamente, otros jugadores de Boca la invitaron a salir, dando rienda a la especulación en redes sociales. Por otra parte, no temió en referirse a la polémica por el relego de su pareja en el conjunto Xeneize, donde no juega hace muchos meses.

La conductora Nati Jota le preguntó sin pelos en la lengua si le escribieron jugadores por Instagram para invitarla a salir. “Compañeros, de hecho”, sorprendió More con su respuesta. “¿De Boca?“, inquirió la presentadora. ”En su momento, pero nunca más", agregó la periodista y contó que Blondel está al tanto de quienes fueron esos futbolistas que le escribieron en el pasado. “Está el chat”, aseveró More.

Nati Jota quiso saber los pormenores de su relación con el futbolista (Foto: @olgaenvivo)

Morena y Lucas iniciaron su pareja a mediados de 2023. Su relación se hizo pública en enero de 2024 y culminó en un compromiso matrimonial en este verano, durante unas vacaciones en un yate en Punta del Este. El video de la propuesta inundó las redes sociales, ya que el defensor le pidió casamiento en medio de una foto grupal con todos sus amigos alrededor.

More Beltrán opinó sobre la polémica de su pareja, que es relegado en Boca

Por otra parte, Morena se refirió de llenó a la polémica que cubre a su novio en Boca, donde fue relegado del plantel hace varios meses, sin siquiera ir al banco de suplentes. “¿A él sentís que lo condiciona ser tu pareja en su en su profesión y en el momento además particular que está teniendo?“, le preguntó el co-conductor Eial Modalvsky.

“Son momentos porque nosotros estamos saliendo desde fines del 2023 y hasta mediados del año pasado no hubo un problema. No hubo un problema. No ocurrió la situación de que Lucas dejó de jugar porque el entrenador no lo tiene en cuenta”, aseguró, sin esquivarle al conflicto.

Morena y Lucas se comprometieron para casarse

“Ahora como que le cabe bien decir que por ahí lo condiciono porque no está jugando, pero el año y medio anterior que estábamos en pareja y que sí jugaba. O sea, podía alternar, jugar o no, por ahí no te hacías esta pregunta porque funcionaba todo con naturalidad. Y de hecho tampoco es el fin de la carrera de Lucas y le queda le quedan varios años”, agregó la periodista.

Por último, se refirió al futuro de Lucas, que está cerca de salir de Boca para jugar en Huracán, aunque el pase todavía está en negociaciones. “Sigue en Boca él ahora, pero no está jugando nada desde mayo”, precisó.