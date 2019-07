Morena Rial se puso colágeno en los labios y mostró su nuevo rostro en las redes

La joven, que acaba de separarse del padre de su hijo, atraviesa un período de transformación

Son días de cambios para More Rial. Después de confirmar su separación de Facundo Ambrosioni a sólo tres meses de haber sido mamá, y denunciar a su ex por violencia, la hija de Jorge comenzó a transitar un período de transformación para superar su dolor. En estos días mostró su nuevo tatuaje con la frase de la canción "Abrázame muy fuerte" de Marc Anthony ("Abrázame que el tiempo pasa y no se detiene", inmortalizó en uno de sus brazos) y ahora, More decidió modificar su rostro, poniéndose colágeno en los labios.

A través de un posteo en Instagram, la joven de 20 años mostró su boca nueva posando junto al cirujano responsable de su intervención: "¡Mi cara en sus manos! ¡Juntos la rompemos! Las que puedan síganlo y les juro que no se van a arrepentir, tuve miedo en un principio pero estoy en las mejores manos. Gracias por todo, @duiliocortella, ¡sos el mejor del mundo! ¡Mirá esa bocaaaa por diooos, ameee!", escribió. En sus stories, además, otra foto reveló con más detalle su cambio.

La nueva boca de More Rial

Apenas confirmó su separación del padre de Francesco Benicio, More sorprendió a todo el mundo cuando compartió en su cuenta de Instagram fuertes palabras de cariño y agradecimiento para su amigo Enrique Sánchez. El ambiguo mensaje dio lugar a rumores de romance y los protagonistas fueron muy buscados por la prensa. Aunque Morena desmintió que hay algo más que amistad entre Enrique y ella, Sánchez no apoyó del todo esta versión al dialogar con DiarioShow. "Las intenciones están claras. Por el momento, durante todos estos años fuimos amigos, pero la historia puede cambiar porque a ella la quiero demasiado y la conozco mucho", dijo el joven. "

"Cuando ambas personas se conocen bastante las cosas pueden salir bien y para siempre. Me gustaría en un futuro", agregó sin dejar dudas de que está interesado en su amiga en un plano romántico. Además, Sánchez explicó que conoce a la hija de Rial desde "hace bastante" y que hasta compartieron una cena de Año nuevo. Tanto su mamá como sus hermanas han sido personas muy cercanas e importantes para Morena.