Quién es Luli Bass, la bajista de Los Piojos que estaría en una relación con Ciro Martínez

¿Se formó una nueva pareja en el mundo del rock nacional? Según reveló Fernanda Iglesias, Andrés Ciro Martínez estaría en una relación Luciana Valdés, conocida como Luli Bass, una bajista 22 años menor que él, que se sumó a Los Piojos en 2024 en su regreso a los escenarios. La periodista dio detalles del romance, que habría comenzado hace un año. Presuntamente, estuvo envuelto en una polémica e incluyó además el final de un matrimonio. La joven tiene 35 años, tocó al lado de figuras como Valeria Lynch, Juanse y Jimmy Ripp y su popularidad escaló considerablemente tras su incorporación al icónico grupo de rock,

Durante la emisión del lunes 5 de enero de Puro Show (eltrece) Iglesias anticipó que un cantante muy famoso mantenía un romance secreto. Aseguró que estaba en pareja con una mujer “muy talentosa, muy linda y muy joven” que tocaba el bajo. “Él es Ciro de Los Piojos. Está saliendo con su bajista que se llama Luciana Valdés. Tiene 35 años, pero es conocida como Luli Bass”, reveló finalmente la periodista y comentó que su llegada a la banda habría estado envuelta en una polémica.

Luciana Valdés tiene 35 años y en 2024 se unió a Los Pijos para su regreso a los escenarios (Foto: Instagram @lulibass)

“Cuando Los Pijos empiezan a hablar para volver a juntarse después de 15 años, no le avisan al bajista [Micky Rodríguez]. Nadie entendía por qué. El bajista se termina alejando y después Ciro la mete a Luli”, indicó Iglesias. Acto seguido reveló que por aquel entonces ella estaba casada con el baterista Heber Vicente, pero que las cosas con Martínez habrían pasado de ser profesionales a personales. “Él [Martínez] la empieza a tratar muy bien, es divino con ella. Ella se enamora y lo deja al marido”, señaló.

En este sentido, comentó que se comunicó con Vicente y le preguntó si existía algún conflicto tras el final del matrimonio. “Me dijo: ‘Está todo bien. Me llevo muy bien con ella’”. Asimismo, le aseguró que no estaba triste y que fue ella quien abandonó la casa. La mujer es madre de dos hijos, mientras que Martínez es padre de Katja y Manuela, fruto de su relación con Carolina de la Presa y Alejandro Martínez Simonetti a quien tuvo con la actriz Constanza Simonetti.

Fernanda Iglesias dio detalles de la presunta nueva relación de Ciro Martinez

La relación entre el líder de Los Piojos y la bajista llevaría alrededor de un año, pero hasta el momento no la hicieron público. “Es verdad que a Ciro le cuesta mucho blanquear sus relaciones”, comentó Matías Vázquez. “¿Sabes por qué? Porque él es muy mujeriego", lanzó la periodista.

Según Fernanda Iglesias, la bajista es madre de dos hijos y estuvo casada con otro músico; la relación con el líder de Los Piojos llevaría un año (Foto: Instagram @lulibass)

Quién es Luli Bass, la bajista que estaría de novia con Ciro Martínez

Luciana Valdés tiene 35 años y es conocida por su nombre artístico Luli Bass y su particular estilo: su bajo es verde, las cuerdas también y lleva las uñas de las manos pintadas del mismo color. Incursionó en la música desde una temprana edad, siendo el bajo su instrumento de cabecera desde el primer momento. Compartió escenarios con Valeria Lynch, Juanse y Jimmy Ripp, con quien además trabajó en varios de sus discos. Si bien la música es su pasión, en su cuenta de Instagram, donde acumula 193 mil seguidores, también tiene pruebas de que le gusta la cocina y también sabe restaurar muebles.

En 2024 Bass se unió a Los Piojos en reemplazo de Micky Rodríguez, el histórico bajista del grupo. “Hoy es mi primer show con Los Piojos. Nadie se imagina todo lo que siento, ni yo lo puedo explicar con palabras. Y sí, ya me lloré todo. Como para muchos, es la banda de mi infancia y adolescencia. A cada segundo tengo presente a la Luli de nueve años, que hacía collares y los vendía para poder comprar su primer bajo. Gracias Dios y gracias música por estar cada día de mi vida”, expresó en un posteo que hizo el 14 de diciembre de 2024, día que la banda volvió a tocar en el Estadio Único de La Plata.

Bass toca el bajo desde niña y el 14 de diciembre de 2024 se subió por primera vez al escenario con Los Piojos en el Estadio Único de La Plata (Foto: Instagram @lulibass)

Fue el vocalista y líder del grupo quien la invitó a sumarse al grupo y el 25 de enero de 2025 ella le dedicó un agradecimiento público en las redes: “Creo que aún no caigo. Es un sueño para mí. Gracias Ciro Martínez por llamarme y hacerlo realidad. Gracias Dios y gracias a todos Los Piojos. Cada momento que compartimos es una enorme bendición”.

Martínez fue quien eligió a la bajista para que se sumara a la banda (Foto: Instagram @lulibass)

A partir de esta oportunidad, su popularidad fue en ascenso y se convirtió en una cara conocida dentro del rock nacional, por su talento y su estilo característico en color verde. Si bien su romance con Martínez, estaría consolidado presuntamente puertas adentro, hasta el momento ninguno de los dos salió a decir nada al respecto.