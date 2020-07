Moria Casán: "En el gobierno de Mauricio Macri pude ahorrar"

La diva habló de la situación económica del país y confesó que a pesar de los aumentos de tarifa, durante la gestión de Mauricio Macri pudo ahorrar Fuente: Archivo

2 de julio de 2020

Si bien Moria Casán nunca ocultó su apoyo a las gestiones de gobierno kirchneristas, ahora la diva consideró que la actual situación económica es delicada. En una entrevista que dio desde su casa, la conductora consideró que Cristina Fernández de Kirchner "está en pausa" y admitió que durante la gestión de Mauricio Macri pudo ahorrar. Además, hizo un pedido al presidente y a la actual primera dama que involucra a Estanislao Fernández .

En diálogo con TN , la referente del mundo del espectáculo habló de la actual vicepresidenta y sostuvo: "La veo en modo pausa después de haber trabajado mucho para armar su espacio". Por otro lado, Moria se refirió al tándem político que integra junto al actual presidente. "Cuando me enteré de que la fórmula era Alberto Fernández - Cristina Fernández, no lo podía creer. Me asombré tanto que no necesité ni un lifting", manifestó.

La diva habló dijo que la situación económica es delicada e hizo un pedido a Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y el hijo del presidente

La diva también dedicó algunas palabras a opinar de la gestión de gobierno de Mauricio Macri y dijo que no se sintió "defraudada" por el exmandatario. "Yo nunca espero nada de nadie, pero los aumentos fueron terribles", dijo primero, en relación con la suba de tarifas y la inflación. Sin embargo, la conductora admitió sobre el período entre 2015 y 2019: "Para ser totalmente sincera, en su gobierno pude ahorrar".

Tras dejar Incorrectas, según contó durante la charla con Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli , ahora Moria encara nuevos proyectos. "Estoy armando una competencia para buscar a la mejor drag queen de la Argentina", anunció. "Quisiera pedirle a Fabiola Yáñez , que fue panelista en Incorrectas , y al Presidente, un espacio la TV Pública para fomentar la inclusión. Y me encantaría que Dyhzy [ Estanislao Fernández ] pueda ser jurado porque sé que es una gran drag queen ".