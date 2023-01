Murió Annie Wersching, actriz de “24″ y “Runaways”: tenía 45 años

escuchar

La actriz Annie Wersching, mejor conocida por interpretar a la agente del FBI Renee Walker en la serie “24″ y dar voz a Tess en el videojuego “The Last of Us”, murió este domingo a los 45 años.

Wersching falleció en Los Ángeles por la mañana debido a un cáncer, informó su agente de relaciones públicas a The Associated Press. No se especificó qué tipo de cáncer.

Neil Druckmann, creador de “The Last of Us”, tuiteó: “Recién perdimos a una artista y un ser humano hermoso. Tengo el corazón hecho pedazos. Mis pensamientos están con sus seres queridos”.

La actriz Abigail Spencer, que apareció junto a Wersching en la serie de ciencia ficción “Timeless”, expresó: “Te amamos Annie Wersching. Te extrañaremos profundamente”.

Annie Wersching llega a la fiesta FOX Winter All-Star Party, el 11 de enero de 2010, en Pasadena, California

Oriunda de San Luis, Missouri, Wersching apareció en decenas de programas de televisión a lo largo de sus dos décadas de carrera.

Su primer crédito fue en “Star Trek: Enterprise”, y posteriormente tuvo papeles recurrentes en la séptima y octava temporadas de “24″, al igual que en “Bosch”, “The Vampire Diaries”, la serie de Marvel “Runaways”, “The Rookie”, y más recientemente en la segunda temporada de “Star Trek: Picard”, donde interpretó a la Reina Borg.

Además le dio voz y actuación de captura de movimientos a Tess para el popular videojuego “The Last of Us”.

A Wersching se le diagnosticó cáncer en 2020, según Deadline, y siguió trabajando. Le sobreviven su esposo, el actor Stephen Full, y sus tres hijos.

El domingo se abrió una página en la plataforma de financiación colectiva GoFundMe para apoyar a la familia.

Agencia AP

LA NACION