Murió Astro, ex vocalista y miembro fundador de UB40: el cantante de la banda de reggae tenía 64 años

El cantante Terence Wilson, más conocido como Astro, falleció este sábado a los 64 años. El exvocalista y miembro fundador de la banda de reggae inglesa UB40 murió luego de cursar una breve enfermedad. Así lo informaron a través de las redes oficiales de la agrupación.

“Hemos escuchado esta noche la triste noticia de que el exmiembro de UB40, Terence Wilson, mejor conocido como Astro, ha fallecido tras una breve enfermedad. Nuestro más sentido pésame a su familia”, escribieron desde la cuenta de Twitter de UB40.

La noticia la dieron a conocer desde la cuenta oficial de la banda Twitter @UB40OFFICIAL

Según informó la agencia Reuters, Astro abandonó la banda en 2013 para trabajar con el grupo UB40 con Ali Campbell y Astro.

También desde la nueva banda del músico anunciaron la triste noticia: “Estamos absolutamente devastados y con el corazón roto por tener que decirles que nuestro amado Astro falleció hoy después de una enfermedad muy breve. El mundo nunca volverá a ser el mismo sin él”, anunció el grupo este fin de semana.

UB40 y el reggae

UB40 se fundó a finales de los años 70 y se mantuvo vigente durante décadas como una de las bandas más importantes del reggae mundial.

En una entrevista en 2007 para LA NACION, Astro y quien era el cantante principal de la agrupación, Ali Campbell, hablaron sobre la trayectoria del grupo. “El reggae no es una tendencia, es una forma de música. No es un ritmo que desaparece, aunque sí puede cambiar. En la actualidad, existen muchos tipos de reggae como el reggaetón, el bluebeat, el dancehall, el dub”, explicó en su momento Campbell, quien reconoció que, en varias ocasiones, UB40 se mantuvo alejada del reggae más tradicional. “Evolucionamos por nosotros mismos y permanecimos autónomos del resto del mundo del reggae”, afirmó. “Somos insulares”, añadió Astro en esa ocasión.

Los músicos se conocían desde que eran pequeños. “Somos amigos desde chicos. Venimos del mismo barrio, salimos con las amigas y hermanas de cada uno. Fue una bendición formar este grupo”, contó Astro.

Ali Campbell y Astro en 2007, cuando visitaron la Argentina

Durante esa entrevista, Astro contó que continuaban tocando reggae y que no querían “tocar nada más”. “Reggae es lo que sabemos, lo que entendemos, lo que amamos”, completó.

Entre los grandes éxitos de la banda se encontraban los temas: “Red Red Wine”, “Rat In Mi Kitchen”, “Can´t Help Falling In Love”, “I Got You Babe” y “Kingston Town”.