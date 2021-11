“Junto mucha plata para mí”: Santiago Maratea reveló cómo obtiene ganancias entre sus campañas solidarias

Santiago Maratea reflexionó sobre el trabajo solidario que realiza a través de recaudaciones masivas. El influencer estuvo invitado en Los Ángeles de la mañana (eltrece) donde se refirió al “beneficio económico” que obtiene con las colectas solidarias que promueve a través de sus redes sociales, pero también explicó que intenta instalar una idea para que a futuro no se especule sobre sus ingresos.

El influencer habló sobre los atajos que podría tomar para seguir generando dinero, pero afirmó que realidad lo mueven los temas sociales. Además, “blanqueó” la operativa que realiza detrás de cada colecta para destinarla como su ingreso: “No está mal sacar un provecho de las ayudas”. Pero aclaró que lo hace después de las recaudaciones y con “transparencia”.

“Cada vez que hago una colecta la cantidad de gente que ve mis historias sube. Es evidente que hay un interés de la gente en ser parte, en pertenecer. Entendí cómo hacer algo productivo para seguir ayudando y ayudándome a mí también”, afirmó. Así, Maratea apela a la empatía de la gente para acompañarlo en su plan de colaborar con quienes lo necesitan. “A mí me va mejor y gano más plata porque ayudo a otras personas. Yo vivo del laburo de siempre, es con las marcas y como influencer. Junto mucha plata para mí”, reveló.

Santiago Maratea habló sobre "el negocio" que tiene a través de las redes sociales y su labor altruista Captura de video

El objetivo máximo de Maratea es tener una casa frente a un lago, pero también quiere atajarse de las especulaciones entorno a sus ingresos. “Cuando termino una colecta solidaria, hago una para mí para comprar algo que no tenga ningún sentido y que sea totalmente frívolo. La gente se copa mucho”, dijo. En esa línea, afirmó que lo hace para sacarle la idea a la gente de que “no lo agarren” en un futuro con artículos de alto valor y que sus colectas queden ligadas a su estilo vida. “[Que] no me agarren cuando tenga unas zapatillas caras porque las voy a tener. Me va a ir bien en la vida y voy a darme esos lujos”, expresó.

En otra oportunidad contó que cuando termina una colecta “pasa la gorra” para comprarse artículos de lujo, incluso, llegó a pedir dinero para tomarse unas vacaciones en Europa. En conversación con Ángel de Brito, conductor del ciclo televisivo, adelantó que está a punto de generar una estructura que lo ayude a no perder la cabeza con lo que tiene por delante.

“Con las redes tengo un negocio armado que camina solo. Puedo desaparecer cinco meses y el negocio va a seguir funcionando igual”, añadió. Además, explicó que tuvo que dejar de lado muchas marcas porque se quería meter con determinados temas y “las marcas no podían encargarse” y necesitaba encarar algunos proyectos. “He dejado empresas que eran las que mejor me pagaban de todas, la fuerza que tiene lo que hago genera mucha más plata que el trabajo que puedo tener como influencer parándome a hablar con humor o tirar mala onda”, relató y contó que “nada” funciona tanto como lo que hace actualmente.

El influencer ha tenido que sortear una serie de trabas legales para poder realizar las colectas, debido a los temas burocráticos del país Instagram Santiago Maratea

Además, afirmó que trata de que las historias de vida de cada persona a la que ayuda sean distintas para evitar instalar una figura negativa sobre cada tema. “Para que no se crea que yo puedo solucionar todo un tema de raíz. En realidad lo que yo busco es poner un tema en agenda y que lo debatamos. Eso es lo que me interesa”, cerró.