Murió la legendaria actriz Diane Keaton a los 79 años

La legendaria actriz Diane Keaton murió este sábado a los 79 años en California, Estados Unidos. La artista era enormemente reconocida por su extensa trayectoria en Hollywood, donde protagonizó clásicos como Annie Hall, Alguien tiene que ceder y El Padrino.

La noticia fue informada por allegados de la familia a la revista People, aunque no brindaron más detalles. También pidieron privacidad en estos momentos de gran dolor.

Keaton saltó a la fama en los 70 por su rol como Kay Adams-Corleone en el clásico de Francis Ford Coppola. Más tarde, continuó su prestigiosa carrera en diversas colaboraciones con el director Woody Allen. Fue por uno de esos largometrajes, Annie Hall, que ganó el premio Oscar a mejor actriz en 1977.

Diane Keaton en la llegada al AFI Life Achievement Award Gala ROBYN BECK - AFP

Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood, con una amplia carrera que mostró las diversas facetas que era capaz de tener en la actuación.

La actriz nació en Los Ángeles en 1946. Tras graduarse del secundario, estudió actuación en la universidad, pero abandonó rápidamente y se mudó a Nueva York para intentar encontrar su camino en el mundo del teatro. Fue entonces que en 1968 fue seleccionada para la obra Hair de Broadway.

Se terminó de establecer en Broadway en 1969, cuando coprotagonizó la obra y exitosa comedia de Woody Allen Play It Again, Sam. Ambos actores comenzaron a involucrarse románticamente durante su realización. Keaton recibió una nominación a un premio Tony por su actuación.

Debutó en el cine en los 70 con la película Lovers and Other Strangers, pero se asentó en Hollywood con su papel en El Padrino (1972) y El Padrino II (1974). En diálogo con la revista People, la actriz había confesado que no había leído la novela de Mario Puzo en la que se basaba el largometraje y que, antes de su audición, desconocía de qué se trataba.

Keaton en El Padrino, la aclamada adaptación de Francis Ford Coppola de un libro de Mario Puzo Archivo

Ambas películas fueron un éxito masivo y ganaron el premio a mejor película en los Oscars. Volvió a interpretar a Kay Adams en El Padrino III (1990).

En paralelo, la actriz continuó con sus colaboraciones con Allen, incluso cuando su vida como pareja había terminado. Volvió a actuar en la adaptación cinematográfica de Play It Again, Sam, en la comedia de ciencia ficción Sleeper y en la parodia de la literatura rusa Love and Death.

Sin embargo, su éxito rotundo llegó cuando protagonizó Annie Hall, donde interpretó a la carismática, chiflada y única novia del cómico Alvy Singer, interpretado por Allen. Su vestimenta durante la película, que referenciaba a ropa masculina, con chalecos y pantalones estructurados, fue lo que la definió como un ícono de la moda.

Diane Keaton y Woody Allen en el film "Annie Hall" Bettmann - Bettmann

El largometraje la catapultó a la cima de las actrices de Hollywood, ganando un Oscar a mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor actriz. Keaton continuaría sus colaboraciones con Allen en Interiors, Manhattan y Manhattan Murder Mistery.

Entre los éxitos destacados que le siguieron se encuentran Something’s Gotta Give, protagonizada junto a Jack Nicholson, The First Wives Club junto a Goldie Hawn y Bette Midler, y Father of the Bride, junto a Steve Martin.

También trabajó como directora en el documental Heaven de 1987, Hanging Up en 2000 y en un capítulo de Twin Peaks. En los últimos años de su vida, Keaton había usado muy activamente sus redes sociales, particularmente Instagram, para compartir actualizaciones sobre su vida.

La actriz nunca se casó y, en diálogo con People, sostuvo que estaba aliviada de no haberlo hecho. A lo largo de su vida estuvo vinculada románticamente con Allen, Al Pacino y Warren Beatty. Tuvo dos hijos, a quienes adoptó en 1996 y 2001, Dexter y Duke.

Con información de AFP