Pampita contó que sus hijos heredaron un trastorno que ella padece

En el marco del Día Internacional de la Dislexia, el cual se conmemora cada 8 de octubre, Carolina ‘Pampita’ Ardohain participó de una campaña de concientización, en la que se sinceró sobre el trastorno que tanto ella como sus hijos padecen.

Pampita junto a sus hijos Ana, Benicio, Beltrán y Bautista (Foto: Instagram @pampitaoficial)

En el video que publicaron desde la cuenta de Instagram de Disfam Argentina -la cual tiene como objetivo fundamental la difusión y conocimiento de la problemática de la dislexia y otras DEA-, la modelo reveló detalles del diagnóstico que recibió hace algunos años. “Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria”, señaló sobre el trastorno que afecta la habilidad para leer, escribir y hablar con fluidez.

Pampita se sumó a la campaña de concientización por el Día Internacional de la Dislexia (Foto: Captura Instagram/@disfamargentina)

En ese sentido, remarcó la importancia de la detección temprano: “Lo más importante para las familias es poder llegar a detectarlo temprano para evitar dolores innecesarios por querer aprender”.

Y completó: “Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento, cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso. En octubre, ayudemos a hacer visible la dislexia, la detección temprana salva vidas”.

Además de los miles de likes, el posteo recibió decenas de comentarios de usuarios, agradeciéndole a la empresaria por darle visibilidad a la causa. “Gracias por hablar de esto, me lo detectaron de grande y tuve una infancia muy triste por la dislexia. Lamentablemente, todo el maltrato venía de otra persona con dislexia, mi mamá”; “Que bueno Pampita que lo digas, hay muchos niños y adultos que lo tienen. Lo bueno es decirlo” y “Por acá también somos disléxicos y aprendimos a conocer nuestra condición y así otras personas pudieron acompañar”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que recibió Pampita en el video de concientización (Foto: Captura Instagram/@disfamargentina)

La noticia de que la conductora del programa de preguntas y respuestas Los 8 Escalones (eltrece) padece dislexia se conoció en 2020, cuando al momento de presentar a Gabriel Rolón en su ciclo Pampita Online (NET TV), lo llamó Daniel. “Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar", reveló con un poco de vergüenza.

“Mirá vos, pero eso tiene tratamiento. Me imagino que habrás averiguado”, le respondió Rolón. A lo que ella agregó: “Sí, hay ejercicios como para ayudar un poco”.

En esa línea, el reconocido psicólogo añadió: “En primer lugar, Carolina, me parece que hay algo muy importante que es entender que cada ser humano tiene que vivir con algo a cuestas. Nadie lo tiene todo y nadie lo puede todo. Alguno dirá que la dislexia es una enfermedad y hay ejercicios y se puede tratar. Otros dirán ‘soy muy celoso’, o ‘soy inseguro’”.

El furcio de Pampita con Rolón, le dijo Daniel - Fuente: NET TV

Por último, el especialista remarcó el gesto de la modelo en reconocer el trastorno que padece: “Lo importante es aceptar qué es lo que tenemos. Cuál es esa habitación oscura que hay dentro de nuestra casa, dentro de nuestra personalidad. Esa habitación donde uno puede decir ‘acá puedo fallar’ y no para justificar nuestros errores, sino para no tratarnos con tanta crueldad y estar atentos. Todos somos falibles y eso es ser un ser humano. Aprender a vivir con algunas limitaciones, tolerarlas para también poder ser más tolerante cuando el que se equivoca es el otro”.

Pampita se vistió de azul el año pasado para concientizar sobre el Día Inernacional de la Dislexia

Además, en una campaña del año pasado, Pampita usó un video para impulsar la concientización sobre la dislexia. Vestida de azul (color clave de la iniciativa), animó a sus seguidores a unirse. La modelo les pidió: "Usá algo azul o turquesa y sé parte de la campaña Unidos por la Dislexia“.