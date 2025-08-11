Murió Lina Bina, reconocida actriz estadounidense de cine para adultos

La actriz de cine para adultos y creadora de contenido en las redes sociales Lina Bina, conocida en Internet como MissJohnDough, murió a los 24 años, según confirmó su familia. La joven estrella originaria de Texas falleció debido a complicaciones provocadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello, informó su hermana Moni, en una publicación, según el medio The Sun.

Además, de acuerdo con citas del mismo medio, la hermana dijo: “No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Me desperté esta mañana deseando que fuera una gran pesadilla”. En los días anteriores a su fallecimiento, en lo que sería su última publicación, Lina escribió: “Perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas en este momento”.

La reciente muerte de esta actriz de cine para adultos se suma a la de Kylie Page, de 28 años, quien falleció presuntamente en su casa el pasado 25 de junio de este año. Los motivos aún se desconocen.

La familia de la joven la despidió en redes sociales según los medios locales (Foto: @missjdough)

Kylie Page, la otra muerte que sacude a Internet

Originaria de Tulsa, Oklahoma, según la revista People, Kylie se destacó por su participación en películas eróticas con productoras como Vixen Media. También trabajó con Brazzers, un sitio canadiense de entretenimiento para adultos, que publicó un comunicado en X tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

“El equipo de Brazzers está profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento de Kylie Page. Kylie será recordada por su risa, su bondad y por llevar luz a dondequiera que iba. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y fans en estos momentos difíciles”, se puede leer en dicha publicación.

El mensaje que la compañía le dedicó a la actriz

Llamado de ayuda de la familia de Kylie Page

La familia de Page organizó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos relacionados con su funeral. En la descripción, explican que las donaciones no solo ayudarán a afrontar los costos, sino también a acompañarlos en el proceso de dolor y en la difícil realidad que están atravesando.

“Este GoFundMe no se trata solo de los gastos funerarios. Se trata de traer a Kylie a casa”, escribió el organizador. “Su familia no debería tener que preocuparse por las facturas ni los costos del entierro en este momento. Deberían poder vivir su duelo, y queremos brindarles esa oportunidad”, sumó.

Según detallaron, la familia planea trasladar a Kylie desde California hasta el Medio Oeste para realizar un servicio con la presencia de sus seres queridos. “Kylie era una hija que amaba intensamente, una hermana incondicional y una amiga que siempre estaba presente sin necesidad de pedirle nada. Era ese tipo de persona que te hacía sentir parte de su familia, sin importar quién fueras”, continúa la publicación de GoFundMe. “Si conociste a Kylie, sabes cuánto amor entregaba. Ahora es momento de devolvérselo”, concluyeron.